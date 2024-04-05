Україна та Угорщина провели переговори — подробиці
Українська та угорська делегації провели онлайн-зустріч. Під час конференції сторони обговорили питання двостороннього порядку денного.
Про це повідомив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Що відомо про переговори України та Угорщини
Українську делегацію на переговорах очолив Андрій Єрмак, а угорську — міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сіярто. Також у зустрічі взяли участь:
- віцепрем’єр-міністри Ольга Стефанішина та Михайло Федоров;
- заступники голови Офісу Президента Ігор Жовква та Олена Ковальська;
- міністр освіти і науки Оксен Лісовий;
- перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець;
- заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс;
- голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;
- начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита;
- голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.
З 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили п’ять, зокрема є узгоджені позиції в питаннях щодо національних спільнот.
Також очільник Офісу Президента України зазначив суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні.
"У пункті пропуску "Лужанка — Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош". Це допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною", — повідомив Єрмак.
Надалі Україна співпрацюватиме з Угорщиною в економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах. За кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи, які вже розробили пакет ефективних рішень.
Нагадаємо, напередодні Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з очільником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером. Політики обговорили підготовку Глобального саміту миру лідерів держав.
А в другій половині березня керівник Офісу Президента України зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та розповів їй про масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
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