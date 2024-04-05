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Україна та Угорщина провели переговори — подробиці

5 квітня 2024 02:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Україна та Угорщина провели переговори — подробиці
Україна та Угорщина провели онлайн-зустріч. Фото: Андрій Єрмак
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українська та угорська делегації провели онлайн-зустріч. Під час конференції сторони обговорили питання двостороннього порядку денного.

Про це повідомив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Українську делегацію на переговорах очолив Андрій Єрмак, а угорську — міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сіярто. Також у зустрічі взяли участь:

  • віцепрем’єр-міністри Ольга Стефанішина та Михайло Федоров;
  • заступники голови Офісу Президента Ігор Жовква та Олена Ковальська;
  • міністр освіти і науки Оксен Лісовий;
  • перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець;
  • заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс;
  • голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;
  • начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита;
  • голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.
Україна та Угорщина провели переговори — подробиці - фото 1
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака

З 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили п’ять, зокрема є узгоджені позиції в питаннях щодо національних спільнот.

Також очільник Офісу Президента України зазначив суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні.

"У пункті пропуску "Лужанка — Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош". Це допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною", — повідомив Єрмак.

Надалі Україна співпрацюватиме з Угорщиною в економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах. За кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи, які вже розробили пакет ефективних рішень.

Нагадаємо, напередодні Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з очільником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером. Політики обговорили підготовку Глобального саміту миру лідерів держав.

А в другій половині березня керівник Офісу Президента України зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та розповів їй про масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Андрій Єрмак
переговори
Угорщина
Україна

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