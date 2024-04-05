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Украина и Венгрия провели переговоры — подробности

5 апреля 2024 02:50
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Чекарёва Мария
редактор
Украина и Венгрия провели переговоры — подробности
Украина и Венгрия провели онлайн-встречу. Фото: Андрей Ермак
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинская и венгерская делегации провели онлайн-встречу. В ходе конференции стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Украинскую делегацию на переговорах возглавил Андрей Ермак, а венгерскую — министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сиярто. Также во встрече приняли участие:

  • вице-премьер-министры Ольга Стефанишина и Михаил Федоров;
  • заместители главы Офиса Президента Игорь Жовква и Елена Ковальская;
  • министр образования и науки Оксен Лисовой;
  • первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец;
  • заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис;
  • председатель подкомитета по высшему образованию Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;
  • начальник Закарпатской ОВА Виктор Микита;
  • глава Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский.
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

Из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически согласовали пять, в частности, есть согласованные позиции в вопросах национальных сообществ.

Также глава Офиса Президента Украины отметил значительный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей на общей границе.

"В пункте пропуска "Лужанка Берегшурань" уже в этом месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, откроют новый пункт пропуска "Великая Паладь Надьгодош". Это поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией" , — сообщил Ермак.

В дальнейшем Украина будет сотрудничать с Венгрией в экономическом, инфраструктурном, социальном и других направлениях. По каждому из этих направлений сформированы совместные рабочие группы, уже разработавшие пакет эффективных решений.

Напомним, накануне Андрей Ермак провел онлайн-разговор с главой международного отдела политики безопасности Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Габриэлем Люхингером. Политики обсудили подготовку Глобального саммита мира лидеров государств.

А во второй половине марта руководитель Офиса Президента Украины встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и рассказал ей о массированных российских атаках на энергетическую инфраструктуру.

Андрей Ермак
переговоры
Венгрия
Украина

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