Зеленський зустрівся з делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe

Зустріч із делегацією політичної групи Європарламенту. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політичної групи Європейського парламенту Renew Europe на чолі з президенткою групи Валері Айє. Детально обговорили прискорення надання Україні військової допомоги, можливі шляхи протидії російській пропаганді у Європі, а також європейську інтеграцію України.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Зустріч із делегацією політичної групи Європарламенту

Під час зустрічі, глава держави висловив подяку Європейському парламенту за значну підтримку України та українського народу упродовж усіх років війни Росії проти України. Зеленський відзначив вагому роль Європейського парламенту у висвітленні та підтримці України на міжнародній арені.

"Дякую за ваш візит і значну підтримку з боку членів Європейського парламенту протягом усіх років війни Росії проти України, а також за вагомі резолюції на підтримку України та українців. Ваш візит є дуже важливим сигналом для нашого народу та всього світу про те, що Україна — частина Європи, а Європа усвідомлює, що Україна є захисним щитом для наших спільних цінностей", — зазначив президент.

Під час зустрічі, сторони обговорили прискорення надання Україні військової допомоги з боку європейських столиць, а також питання європейської інтеграції України. Зеленський наголосив на необхідності початку переговорного процесу під час бельгійського головування в Раді ЄС у червні цього року.

Президент також висловив свою думку щодо впливу й можливих шляхів протидії російській пропаганді та усім видам сучасних гібридних атак, які активно використовує Російська Федерація проти демократичного світу.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога, щоб підготуватися до російського наступу.

Також ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників. Він очікується в кінці травня або на початку червня.