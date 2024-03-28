Зеленский встретился с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe

Встреча с делегацией политической группы Европарламента. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией политической группы Европейского парламента Renew Europe во главе с президентом группы Валери Айе. Подробно обсудили ускорение предоставления Украине военной помощи, возможные пути противодействия российской пропаганде в Европе, а также европейскую интеграцию Украины.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Встреча с делегацией политической группы Европарламента

Во время встречи глава государства выразил благодарность Европейскому парламенту за значительную поддержку Украины и украинского народа на протяжении всех лет войны России против Украины. Зеленский отметил важную роль Европейского парламента в освещении и поддержке Украины на международной арене.

"Спасибо за ваш визит и значительную поддержку со стороны членов Европейского парламента на протяжении всех лет войны России против Украины, а также за значительные резолюции в поддержку Украины и украинцев. Ваш визит является очень важным сигналом для нашего народа и всего мира о том, что Украина — часть Европы, а Европа отдает себе отчет, что Украина является защитным щитом для наших общих ценностей", — отметил президент.

В ходе встречи стороны обсудили ускорение предоставления Украине военной помощи со стороны европейских столиц, а также вопросы европейской интеграции Украины. Зеленский отметил необходимость начала переговорного процесса во время бельгийского председательства в Совете ЕС в июне этого года.

Президент также выразил свое мнение по поводу влияния и возможных путей противодействия российской пропаганде и всем видам современных гибридных атак, которые активно использует Российская Федерация против демократического мира.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украине необходима помощь, чтобы подготовиться к российскому наступлению.

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