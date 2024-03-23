Єрмак розповів послу США про обстріли енергетичної інфраструктури України

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк та керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Він розповів про масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у суботу, 23 березня.

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Керівник ОП розповів послу США про обстріли енергетичної інфраструктури України та складну ситуацію в декількох регіонах нашої держави.

"Подякував за підтримку України у ці надскладні часи", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Єрмак наголосив, що варто якнайшвидше провести глобальний саміт миру на основі української "Формули миру". За його словами, відтягування часу у цьому плані не грає на користь нашої держави, а Росія докладає усіх зусиль, щоб лише роз'єднати світ.

Також керівник ОП запросив лідерів світу в Україну. Він хоче, щоб політики відчули впевненість в перемозі проти Росії.