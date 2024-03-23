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Єрмак розповів послу США про обстріли енергетичної інфраструктури України

23 березня 2024 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак розповів послу США про обстріли енергетичної інфраструктури України
Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк та керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Він розповів про масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у суботу, 23 березня.

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Зустріч Єрмака та Брінк

Керівник ОП розповів послу США про обстріли енергетичної інфраструктури України та складну ситуацію в декількох регіонах нашої держави. 

"Подякував за підтримку України у ці надскладні часи", — додав Єрмак.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Єрмак наголосив, що варто якнайшвидше провести глобальний саміт миру на основі української "Формули миру". За його словами, відтягування часу у цьому плані не грає на користь нашої держави, а Росія докладає усіх зусиль, щоб лише роз'єднати світ. 

Також керівник ОП запросив лідерів світу в Україну. Він хоче, щоб політики відчули впевненість в перемозі проти Росії.

Офіс президента
США
Андрій Єрмак
електроенергія
Україна
обстріли

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