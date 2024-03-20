Єрмак запросив лідерів світу в Україну, щоб вони відчули впевненість в перемозі проти РФ

Андрій Єрмак та Джейк Салліван. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запросив лідерів світу в Україну. Він хоче, щоб політики відчули впевненість в перемозі проти Росії.

Про це Андрій Єрмак сказав на спільній пресконференції з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном у середу, 20 березня.

Читайте також:

Запрошення політиків в Україну

"Я би закликав всіх тих, хто ще має сумніви, що ми не просто боремось, а ми спроможні перемогти і відчути чому ми так в цьому впевнені", — наголосив Єрмак.

Керівник ОП закликає приїхати до України та побачити людей, почути і відчути цю енергію. Єрмак впевнений, що будь-яка людина, яка хоч раз приїхала до України під час цих двох років війни не має сумнівів в тому, що саме ми на боці світла та в змозі дійсно перемогти.

Нагадаємо, Україна та Південно-Африканська Республіка продовжують зміцнювати двосторонні відносини. Зазначається, що глава адміністрації президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР.

Також Андрій Єрмак заявив, що на сьогоднішній день Україна підписала безпекові угоди майже з усіма країнами ЄС та НАТО. Однак, він запевнив, що усі ці домовленості не є зразком Будапештського меморандуму.