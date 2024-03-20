Ермак пригласил лидеров мира в Украину, чтобы они почувствовали уверенность в победе против РФ

Андрей Ермак и Джейк Салливан. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пригласил лидеров мира в Украину. Он хочет, чтобы политики ощутили уверенность в победе против России.

Об этом Андрей Ермак сказал на совместной пресс-конференции с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в среду, 20 марта.

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"Я бы призвал всех тех, кто еще сомневается, что мы не просто боремся, а мы способны победить, и почувствовать, почему мы так в этом уверены", — подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП призывает приехать в Украину и увидеть людей, услышать и ощутить эту энергию. Ермак уверен, что любой человек, хоть раз приехавший в Украину во время этих двух лет войны, не сомневается в том, что именно мы на стороне света и в состоянии действительно победить.

Напомним, Украина и Южно-Африканская Республика продолжают укреплять двусторонние отношения. Отмечается, что глава администрации президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР.

Также Андрей Ермак заявил, что на сегодня Украина подписала соглашения о безопасности почти со всеми странами ЕС и НАТО. Однако он заверил, что все эти договоренности не являются образцом Будапештского меморандума.