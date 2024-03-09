Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР — що обговорювали

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Україна та Південно-Африканська Республіка продовжують зміцнювати двосторонні відносини. Зазначається, що глава адміністрації президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України у суботу, 9 березня.

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У ході розмови було обговорено організаційні аспекти майбутнього Всесвітнього саміту миру у Швейцарії.

Андрій Єрмак висловив вдячність за активну участь Південно-Африканської Республіки у втіленні ініціатив Формули миру. Він також підкреслив важливість участі делегації ПАР у саміті миру.

Представники України та ПАР відзначили важливість подальшого розвитку відносин між двома країнами.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори із китайською делегацією.

Раніше ми писали, що колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка призначили радником міністра оборони України Рустема Умєрова.

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