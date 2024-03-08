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Безпекова ситуація і не тільки — Єрмак провів переговори із китайською делегацією

8 березня 2024 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Безпекова ситуація і не тільки — Єрмак провів переговори із китайською делегацією
Андрій Єрмак та представник Китаю Лі Хуей. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з китайською делегацією на чолі з Лі Хуеєм. Сторони обговорили ситуацію на фронті, "формулу миру" та воєнні злочини Російської Федерації.

Про це Єрмак написав на своїй сторінці в Twitter у п'ятницю, 8 березня.

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Пост Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Зустріч з китайською делегацією

"Провів брифінг щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань для делегації Китаю на чолі зі спеціальним представником китайського уряду з питань Євразії Лі Хуеєм", — повідомив Єрмак.

Окрім безпекової ситуації сторони обговорили ситуацію на полі бою, українську "Формулу миру" та участь Китаю у реалізації. 

Лі Хуей відвідує Україну вже вдруге з моменту повномасштабного вторгнення РФ. До цього він також здійснив численні візити до Росії та країн Євросоюзу. У квітні 2023 року його призначили головою делегації Китаю щодо врегулювання війни РФ проти України.

"Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємося, що ці перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин", — зазначив Єрмак.

єрмак
Зустріч українською та китайської делегації. Фото: Офіс президента
Єрмак
Єрмак під час переговорів з китайською делегацією. Фото: Офіс президента
Єрмак
Переговори між двома делегаціями. Фото: Офіс президента 

Він підкреслив, що зараз вкрай важливо, аби Пекін почув "про ситуацію на фронті, про те, що відбувається та де ми перебуваємо, з перших вуст".

Лі Хуей 3 березня почав своє європейське турне із Москви. Він прагне обговорити питання переговорів між Україною та Росією з "побажаннями Кремля". 

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що КНР і Росія зміцнять свої дружні зв’язки. Також він засудив США за спроби "придушити" економіку Китаю за допомогою санкцій.

війна
Китай
переговори
делегація
Україна
безпека
Формула миру

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