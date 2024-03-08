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Ситуация по безопасности и не только — Ермак провел переговоры с китайской делегацией

8 марта 2024 12:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ситуация по безопасности и не только — Ермак провел переговоры с китайской делегацией
Андрей Ермак и представитель Китая Ли Хуэй. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с китайской делегацией во главе с Ли Хуэем. Стороны обсудили ситуацию на фронте, "Формулу мира" и военные преступления Российской Федерации.

Об этом Ермак написал на своей странице в Twitter в пятницу, 8 марта.

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Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Встреча с китайской делегацией

"Провел брифинг по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам для делегации Китая во главе со специальным представителем китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэем", — сообщил Ермак.

Кроме ситуации безопасности стороны обсудили ситуацию на поле боя, украинскую "Формулу мира" и участие Китая в реализации.

Ли Хуэй посещает Украину уже во второй раз с момента полномасштабного вторжения РФ. До этого он также совершил многочисленные визиты в Россию и страны Евросоюза. В апреле 2023 года он был назначен главой делегации Китая по урегулированию войны РФ против Украины.

"Мы ценим партнерство с Китаем и надеемся, что эти переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению наших отношений", — отметил Ермак.

ермак
Встреча украинской и китайской делегации. Фото: Офис президента
Ермак
Ермак во время переговоров с китайской делегацией. Фото: Офис президента
Ермак
Переговоры между двумя делегациями. Фото: Офис президента

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно, чтобы Пекин услышал "о ситуации на фронте, о том, что происходит и где мы находимся, с первых уст".

Ли Хуэй 3 марта начал свое европейское турне из Москвы. Он стремится обсудить вопросы переговоров между Украиной и Россией с "пожеланиями Кремля".

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и Россия укрепят свои дружеские связи. Также он осудил США за попытки "подавить" экономику Китая с помощью санкций.

война
Китай
переговоры
делегация
Украина
безопасность
Формула мира

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