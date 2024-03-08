Ситуация по безопасности и не только — Ермак провел переговоры с китайской делегацией
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с китайской делегацией во главе с Ли Хуэем. Стороны обсудили ситуацию на фронте, "Формулу мира" и военные преступления Российской Федерации.
Об этом Ермак написал на своей странице в Twitter в пятницу, 8 марта.
Встреча с китайской делегацией
"Провел брифинг по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам для делегации Китая во главе со специальным представителем китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэем", — сообщил Ермак.
Кроме ситуации безопасности стороны обсудили ситуацию на поле боя, украинскую "Формулу мира" и участие Китая в реализации.
Ли Хуэй посещает Украину уже во второй раз с момента полномасштабного вторжения РФ. До этого он также совершил многочисленные визиты в Россию и страны Евросоюза. В апреле 2023 года он был назначен главой делегации Китая по урегулированию войны РФ против Украины.
"Мы ценим партнерство с Китаем и надеемся, что эти переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению наших отношений", — отметил Ермак.
Он подчеркнул, что сейчас крайне важно, чтобы Пекин услышал "о ситуации на фронте, о том, что происходит и где мы находимся, с первых уст".
Ли Хуэй 3 марта начал свое европейское турне из Москвы. Он стремится обсудить вопросы переговоров между Украиной и Россией с "пожеланиями Кремля".
Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и Россия укрепят свои дружеские связи. Также он осудил США за попытки "подавить" экономику Китая с помощью санкций.
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