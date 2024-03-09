Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента ЮАР - что обсуждали

Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Украина и Южно-Африканская Республика продолжают укреплять двусторонние отношения. Отмечается, что глава администрации президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента ЮАР.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в субботу, 9 марта.

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В ходе беседы были обсуждены организационные аспекты предстоящего Всемирного саммита мира в Швейцарии.

Андрей Ермак выразил благодарность за активное участие Южно-Африканской Республики в реализации инициатив Формулы мира. Он также подчеркнул важность участия делегации ЮАР в саммите мира.

Представители Украины и ЮАР отметили важность дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с китайской делегацией.

Ранее мы писали, что бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко назначили советником министра обороны Украины Рустема Умерова.

Также мы сообщали, что Зеленский пообщался с номинантом премии Оскар за фильм о Мариуполе.