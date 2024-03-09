Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента ЮАР - что обсуждали
Украина и Южно-Африканская Республика продолжают укреплять двусторонние отношения. Отмечается, что глава администрации президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента ЮАР.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в субботу, 9 марта.
Что обсуждали
В ходе беседы были обсуждены организационные аспекты предстоящего Всемирного саммита мира в Швейцарии.
Андрей Ермак выразил благодарность за активное участие Южно-Африканской Республики в реализации инициатив Формулы мира. Он также подчеркнул важность участия делегации ЮАР в саммите мира.
Представители Украины и ЮАР отметили важность дальнейшего развития отношений между двумя странами.
Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с китайской делегацией.
Ранее мы писали, что бывшего замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко назначили советником министра обороны Украины Рустема Умерова.
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