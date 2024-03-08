Кирила Тимошенка призначили радником Умєрова

Кирило Тимошенко. Фото: ОП

Колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка призначили радником міністра оборони України Рустема Умєрова. З 1 березня він керує медіа-напрямком.

Про це повідомили в Міноборони для NV у п'ятницю, 8 березня.

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Колишній заступник голови ОП уже працює з міністром.

"Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду", — зазначив один з урядових співрозмовників видання.

У пресслужбі Міноборони розповіли, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони.

"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — додали у пресслужбі МО.

Відповідь Міноборони на запит NV. Фото: NV

Що відомо про Кирила Тимошенка

Кирило Владленович Тимошенко народився у Дніпропетровську (нині — Дніпро) у 1989 році. Закінчив Дніпровський університет ім. Олеся Гончара (спеціальність "Правознавство").

Розпочинав кар’єру як спортивний журналіст: працював на "9 каналі" (телекомпанія "Приват ТБ Дніпро"), водночас був власкором програми "Гол!" на "Новому каналі".

З 2007 року працював у Києві на телеканалах "Інтер" та "Україна", а також у компанії FILM.ua. Був продюсером продакшн-студій "07 Продакшн" та ТОВ "Мамас фільм продакшн".

У 2014 році заснував компанію Goodmedia, яка спеціалізується на PR-послугах та веденні виборчих кампаній. На парламентській виборах того ж року Goodmedia працювала з Віталієм Купрієм та Андрієм Денисенком, які балотувалися від Блоку Порошенка, та нинішнім мером Дніпра Борисом Філатовим, який йшов до Верховної Ради як самовисуванець. Пізніше усі троє стали членами партії "УКРОП".

Після перемоги Петра Порошенка Goodmedia організовувала трансляцію інавгурації новообраного президента. Також компанія співпрацювала з ексгенпрокурором Юрієм Луценком та Міністерством інформполітики. Крім того, восени 2014 року Goodmedia випустила документальний фільм "Битва за Дніпро", у зйомках якого взяли участь Борис Філатов, Геннадій Корбан та Ігор Коломойський.

Після виборів Кирило Тимошенко став помічником депутата Андрія Денисенка на громадських засадах. У 2015 році балотувався до Київради від партії "УКРОП".

Під час президентської кампанії-2019 працював у штабі Володимира Зеленського — зокрема, створив відомий ролік із викликом Петра Порошенка на дебати. Водночас компанія Тимошенка Goodmedia транслювала форум команди Порошенка "Відкритий діалог" у київському Палаці спорту.

Після перемоги Володимира Зеленського Тимошенко увійшов до оргкомітету інавгурації Президента.

З 21 травня 2019 року — заступник голови Адміністрації Президента, згодом перейменованої на Офіс Президента. Курував питання інформаційної політики, сфери ІТ та протоколу Президента. З 2020 року відповідав за регіональну політику.

З червня 2020 року — координатор президентської програми "Велике будівництво". З березня 2021 року — виконавчий секретар президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Кирило Тимошенко займався в ОП питаннями відновлення житла та інфраструктурних об'єктів на звільнених територіях.

У січні 2024 року Кирило Тимошенко визнав, що написав заяву про відставку зі своєї посади у президентській канцелярії.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко оголосив про свою відставку. На цій посаді він пробув 3,5 року.

Також Президент Володимир Зеленський вважає нормальною ситуацією відставку колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та низки інший генералів. Він сподівається, що такі кадрові зміни позитивно вплинуть на ситуацію на фронті.