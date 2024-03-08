Кирилла Тимошенко назначили советником Умерова

Кирилл Тимошенко. Фото: ОП

Бывшего заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко назначили советником министра обороны Украины Рустема Умерова. С 1 марта он руководит медиа-направлением.

Об этом сообщили в Минобороны для NV в пятницу, 8 марта.

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Бывший замглавы ОП уже работает с министром.

"Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, имеет там кабинет и заводит в ведомство свою команду", — отметил один из правительственных собеседников издания.

В пресс-службе Минобороны рассказали, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны.

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко — медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", — добавили в пресс-службе МО.

Ответ Минобороны по запросу NV. Фото: NV

Что известно о Кирилле Тимошенко

Кирилл Владленович Тимошенко родился в Днепропетровске (ныне — Днепр) в 1989 году. Окончил Днепровский университет им. Олеся Гончара (специальность "Правоведение").

Начинал карьеру как спортивный журналист: работал на "9 канале" (телекомпания "Приват ТВ Днепр"), одновременно был собкорром программы "Гол!" на "Новом канале".

С 2007 года работал в Киеве на телеканалах "Интер" и "Украина", а также в компании FILM.ua. Был продюсером продакшн-студий "07 Продакшн" и ООО "Мамас фильм продакшн".

В 2014 году основал компанию Goodmedia, специализирующуюся на PR-услугах и ведении избирательных кампаний. На парламентских выборах того же года Goodmedia работала с Виталием Куприем и Андреем Денисенко, баллотировавшимися от Блока Порошенко, и нынешним мэром Днепра Борисом Филатовым, который шел в Верховную Раду как самовыдвиженец. Позже все трое стали членами партии "УКРОП".

После победы Петра Порошенко Goodmedia организовывала трансляцию инаугурации новоизбранного президента. Также компания сотрудничала с экс-генпрокурором Юрием Луценко и Министерством информполитики. Кроме того, осенью 2014 года Goodmedia выпустила документальный фильм "Битва за Днепр", в съемках которого приняли участие Борис Филатов, Геннадий Корбан и Игорь Коломойский.

После выборов Кирилл Тимошенко стал помощником депутата Андрея Денисенко на общественных началах. В 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "УКРОП".

Во время президентской кампании-2019 работал в штабе Владимира Зеленского — в частности, создал знаменитый ролик с вызовом Петра Порошенко на дебаты. В то же время компания Тимошенко Goodmedia транслировала форум команды Порошенко "Открытый диалог" в киевском Дворце спорта.

После победы Владимира Зеленского Тимошенко вошел в оргкомитет инаугурации Президента.

С 21 мая 2019 года — заместитель главы Администрации Президента, впоследствии переименованной в Офис Президента. Курировал вопросы информационной политики, сферы ИТ и протокола Президента. С 2020 года отвечал за региональную политику.

В январе 2024 года Кирилл Тимошенко признал, что написал заявление об отставке со своего поста в президентской канцелярии.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объявил о своей отставке. На этой должности он пробыл 3,5 года.

Также Президент Владимир Зеленский считает нормальной ситуацией отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других генералов. Он надеется, что такие кадровые изменения окажут положительное влияние на ситуацию на фронте.