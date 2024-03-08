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Николенко объявил о своей отставке с должности спикера МИД

8 марта 2024 16:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Николенко объявил о своей отставке с должности спикера МИД
Спикер МИД Украины Олег Николенко и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/oleh.nikolenko.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объявил о своей отставке. На этой должности он пробыл 3,5 года.

Об этом Олег Николенко сообщил в Facebook в пятницу, 8 марта.

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"Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны. Быть спикером МИД Украины для меня была большая честь и ответственность. И я благодарен министру Дмитрию Кулебе за высокое доверие и возможность все это время работать вместе", — подчеркнул Николенко.

Он поблагодарил свою команду в пресс-службе и коллег в департаменте. По его словам, они вывели коммуникации украинской дипломатии на глобальный уровень. Николенко отметил, что можно гордиться, что сейчас украинские подходы задают мировые тренды, на них равняются, изучают и перенимают в разных странах мира.

"Спасибо коллегам в министерстве в Киеве и за рубежом за слаженную командную работу. После российского полномасштабного вторжения наши дипломаты говорили мощным проактивным голосом. Это было чрезвычайно важно как в контексте разоблачения преступлений России, так и привлечения международной поддержки для нашей борьбы", — подчеркнул он.

Николенко выразил благодарность всем коллегам-журналистам, с которыми работал в течение этих лет.

По его словам, окончание одной главы означает начало нового.

"Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства", — добавил Николенко.

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Пост Николенко. Фото: скриншот

Что известно о Николенко

Родился 19 августа 1986 года в Херсоне.

В 2008 году получил филологическое образование в Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив диплом магистра с отличием "Переводчик английского и арабского языков".

В 2011 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, став юристом-международником.

В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии, где работал там в экстремальных условиях, занимался эвакуацией украинских граждан.

После возвращения из Ливии занимался в МИД Украины регионом Северной Африки и Ближнего Востока, был помощником Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.

В течение 2015-2020 годов был спикером Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

В 2016-2017 годах входил в состав украинской делегации в Совете Безопасности ООН во время непостоянного членства Украины, где вел вопросы Северной и Западной Африки, урегулирования проблематики Западной Сахары, был координатором Санкционного комитета Совбеза ООН по Судану.

В 2019-2020 годах занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

С 22 ноября 2020 года — спикер Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает нормальной ситуацией отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других генералов. Он надеется, что такие кадровые изменения окажут положительное влияние на ситуацию на фронте.

Также народный депутат Украины Вячеслав Медяник сложил мандат. Он являлся членом партии "Слуга народа".

МИД
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Олег Николенко

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