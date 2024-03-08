Николенко объявил о своей отставке с должности спикера МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/oleh.nikolenko.ua

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объявил о своей отставке. На этой должности он пробыл 3,5 года.

Об этом Олег Николенко сообщил в Facebook в пятницу, 8 марта.

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Отставка Николенко

"Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны. Быть спикером МИД Украины для меня была большая честь и ответственность. И я благодарен министру Дмитрию Кулебе за высокое доверие и возможность все это время работать вместе", — подчеркнул Николенко.

Он поблагодарил свою команду в пресс-службе и коллег в департаменте. По его словам, они вывели коммуникации украинской дипломатии на глобальный уровень. Николенко отметил, что можно гордиться, что сейчас украинские подходы задают мировые тренды, на них равняются, изучают и перенимают в разных странах мира.

"Спасибо коллегам в министерстве в Киеве и за рубежом за слаженную командную работу. После российского полномасштабного вторжения наши дипломаты говорили мощным проактивным голосом. Это было чрезвычайно важно как в контексте разоблачения преступлений России, так и привлечения международной поддержки для нашей борьбы", — подчеркнул он.

Николенко выразил благодарность всем коллегам-журналистам, с которыми работал в течение этих лет.

По его словам, окончание одной главы означает начало нового.

"Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства", — добавил Николенко.

Пост Николенко. Фото: скриншот

Что известно о Николенко

Родился 19 августа 1986 года в Херсоне.

В 2008 году получил филологическое образование в Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив диплом магистра с отличием "Переводчик английского и арабского языков".

В 2011 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, став юристом-международником.

В 2008 году прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии, где работал там в экстремальных условиях, занимался эвакуацией украинских граждан.

После возвращения из Ливии занимался в МИД Украины регионом Северной Африки и Ближнего Востока, был помощником Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки.

В течение 2015-2020 годов был спикером Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

В 2016-2017 годах входил в состав украинской делегации в Совете Безопасности ООН во время непостоянного членства Украины, где вел вопросы Северной и Западной Африки, урегулирования проблематики Западной Сахары, был координатором Санкционного комитета Совбеза ООН по Судану.

В 2019-2020 годах занимал должность вице-председателя комитета ООН по вопросам информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

С 22 ноября 2020 года — спикер Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает нормальной ситуацией отставку бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и ряда других генералов. Он надеется, что такие кадровые изменения окажут положительное влияние на ситуацию на фронте.

Также народный депутат Украины Вячеслав Медяник сложил мандат. Он являлся членом партии "Слуга народа".