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Ніколенко оголосив про свою відставку з посади речника МЗС

8 березня 2024 16:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ніколенко оголосив про свою відставку з посади речника МЗС
Речник МЗС України Олег Ніколенко та міністра закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/oleh.nikolenko.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко оголосив про свою відставку. На цій посаді він пробув 3,5 роки.

Про це Олег Ніколенко повідомив у Facebook у п'ятницю, 8 березня.

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"Це був мій останній тиждень на посаді речника міністерства закордонних справ України. 3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни. Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом", — наголосив Ніколенко.

Він подякував своїй команді в пресслужбі та колегам в департаменті. За його словами, вони разом вивели комунікації української дипломатії на глобальний рівень. Ніколенко зазначив, що можна пишатися, що нині українські підходи задають світові тренди, на них рівняються, вивчають та переймають в різних країнах світу. 

"Дякую колегам в міністерстві в Києві та за кордоном за злагоджену командну роботу. Після російського повномасштабного вторгнення наші дипломати говорили потужним проактивним голосом. Це було надзвичайно важливо як в контексті викриття злочинів Росії, так і залучення міжнародної підтримки для нашої боротьби", — наголосив він.

Ніколенко висловив вдячність всім колегам-журналістам, з якими працював протягом цих років. 

За його словами, закінчення одного розділу означає початок нового.

"Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави", — додав Ніколенко.

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Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає нормальною ситуацією відставку колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та низки інший генералів. Він сподівається, що такі кадрові зміни позитивно вплинуть на ситуацію на фронті. 

Також народний депутат України В'ячеслав Медяник склав мандат. Він був членом партії "Слуга народу".

МЗС
звільнення
відставка
Олег Ніколенко

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