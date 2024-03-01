Росію виключили з Дунайської комісії і оштрафували, — Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Російську Федерацію у п'ятницю, 1 березня, виключили з Дунайської комісії. Також вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в X.

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"Відсьогодні Росію виключили з Дунайської комісії. Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує посилюватися", — написав він.

Кулеба розповів, що Дунайська комісія — одна з найстаріших міжнародних організацій у світі. Під час своєї 100-ї сесії грудня минулого року вона вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією.

Так, Росія мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації, однак не зробила цього. Тому відсьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією.

"Крім того, вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року", — зазначив міністр.

Він подякував Дунайській комісії та закликав всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, аби ізолювати російських дипломатів.

Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, Росія зобов’язана виконувати рішення Міжнародного суду ООН, який розпорядився негайно припинити її війну в Україні. Про це йдеться в спільній заяві від імені понад 50 країн.

Також ми писали, що невизнане Придністров'я звернулося до РФ за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. В ГУР прокоментували це звернення.