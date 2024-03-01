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Росію виключили з Дунайської комісії і оштрафували, — Кулеба

1 березня 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росію виключили з Дунайської комісії і оштрафували, — Кулеба
Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російську Федерацію у п'ятницю, 1 березня, виключили з Дунайської комісії. Також вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в X.

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"Відсьогодні Росію виключили з Дунайської комісії. Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує посилюватися", — написав він.

Кулеба розповів, що Дунайська комісія — одна з найстаріших міжнародних організацій у світі. Під час своєї 100-ї сесії грудня минулого року вона вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією.

Так, Росія мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації, однак не зробила цього. Тому відсьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією.

"Крім того, вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року", — зазначив міністр.

Він подякував Дунайській комісії та закликав всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, аби ізолювати російських дипломатів. 

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Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, Росія зобов’язана виконувати рішення Міжнародного суду ООН, який розпорядився негайно припинити її війну в Україні. Про це йдеться в спільній заяві від імені понад 50 країн.

Також ми писали, що невизнане Придністров'я звернулося до РФ за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. В ГУР прокоментували це звернення.

Дмитро Кулеба
МЗС
війна в Україні
Росія

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