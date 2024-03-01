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Россию исключили из Дунайской комиссии и оштрафовали, — Кулеба

1 марта 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россию исключили из Дунайской комиссии и оштрафовали, — Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российскую Федерацию в пятницу, 1 марта, исключили из Дунайской комиссии. Также впервые в истории Комиссия наложила штраф в Россию за неуплату взносов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в X.

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"С сегодняшнего дня Россию исключили из Дунайской комиссии. Международная изоляция страны-агрессора продолжает усиливаться", — написал он.

Кулеба рассказал, что Дунайская комиссия — одна из старейших международных организаций в мире. Ва время своей 100-й сессии декабря прошлого года она решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией.

Так, у России было время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации, однако она не сделала этого. Поэтому с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции.

"Кроме того, впервые в истории Комиссия наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года", — отметил министр.

Он поблагодарил Дунайскую комиссию и призвал все международные организации последовать этому примеру, чтобы изолировать российских дипломатов.

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Скриншот сообщения Кулебы

Напомним, Россия обязана выполнять решение Международного суда ООН, распорядившегося немедленно прекратить ее войну в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении от имени более 50 стран.

Также мы писали, что непризнанное Приднестровье обратилось в РФ за помощью в связи с якобы введенной Молдовой "экономической блокадой" региона. В ГУР прокомментировали это обращение.

Дмитрий Кулеба
МИД
война в Украине
Россия

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