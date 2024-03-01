Россию исключили из Дунайской комиссии и оштрафовали, — Кулеба
Российскую Федерацию в пятницу, 1 марта, исключили из Дунайской комиссии. Также впервые в истории Комиссия наложила штраф в Россию за неуплату взносов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в X.
Исключение РФ из Дунайской комиссии
"С сегодняшнего дня Россию исключили из Дунайской комиссии. Международная изоляция страны-агрессора продолжает усиливаться", — написал он.
Кулеба рассказал, что Дунайская комиссия — одна из старейших международных организаций в мире. Ва время своей 100-й сессии декабря прошлого года она решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией.
Так, у России было время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации, однако она не сделала этого. Поэтому с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции.
"Кроме того, впервые в истории Комиссия наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года", — отметил министр.
Он поблагодарил Дунайскую комиссию и призвал все международные организации последовать этому примеру, чтобы изолировать российских дипломатов.
Напомним, Россия обязана выполнять решение Международного суда ООН, распорядившегося немедленно прекратить ее войну в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении от имени более 50 стран.
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