РФ змусили виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну — заява понад 50 країн

Засідання ООН. Фото: Укрінформ

Росія зобов’язана виконувати рішення Міжнародного суду ООН, який розпорядився негайно припинити її війну в Україні. Про це йдеться в спільній заяві від імені понад 50 країн.

Заяву зачитав у п’ятницю, 23 лютого, в ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

РФ змусили виконати вимогу Міжнародного суду ООН й припинити війну — що відомо

"Розпорядження Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року, яке зобов’язує РФ негайно припинити військову операцію, розпочату нею 24 лютого 2022 року на території України, залишається юридично обов’язковим і повинно бути виконано Російською Федерацією", — наголошується в спільній заяві.

При цьому підкреслюється, що згідно з останніми рішеннями МС у січні й лютому цього року, не залишається сумнівів, що Росія порушує свої міжнародно-правові зобов’язання та повинна нести за це відповідальність. Натомість російські сили продовжують наносити удари по цивільній інфраструктурі та населенню України, що заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Країни-підписанти засудили Іран й КНДР за їхню підтримку російської агресії й закликали припинити поставки зброї, а також обмежити експорт в Росію, що підживлює її війну проти України.

"Дії Російської Федерації підривають довіру до Ради Безпеки та її резолюцій, загострюють регіональну напруженість і ставлять під загрозу всіх нас", — наголошується в заяві.

У документі, крім того, міститься вимога до РФ здійснити повний обмін військовополоненими, а також повернути всіх, хто був незаконно департований з окупованих територій.

"Ми продовжимо працювати над притягненням до відповідальності за тяжкі міжнародно-правові злочини, вчинені на території України під час російської агресії", — зауважується в документі.

У заяві також підтверджується відданість всеосяжному, справедливому та міцному миру для України на основі принципів Статуту ООН.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води", — підкреслили країни-підписанти.

Нагадаємо, на окупованій частині Молдови, так званому Придністров’ї, росіяни провели військові навчання. Відомо, що захід відбувся без узгодження з Кишиневом.

Також ми писали, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій. протесту.