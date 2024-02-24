РФ заставили выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну - заявление более 50 стран

РФ заставили выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну
Россия обязана выполнять решение Международного суда ООН, распорядившееся немедленно прекратить ее войну в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении от имени более 50 стран.
Заявление зачитал в пятницу, 23 февраля, в ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.
РФ заставили выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну, что известно
"Распоряжение Международного суда ООН о временных мерах от 16 марта 2022 года, обязывающее РФ немедленно прекратить военную операцию, начатую ею 24 февраля 2022 года на территории Украины, остается юридически обязательным и должно быть выполнено Российской Федерацией", — отмечается в совместном заявлении.
При этом подчеркивается, что согласно последним решениям ТС в январе и феврале этого года не остается сомнений, что Россия нарушает свои международно-правовые обязательства и должна нести за это ответственность. Российские силы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины, что запрещено международным гуманитарным правом.
Страны-подписанты осудили Иран и КНДР за их поддержку российской агрессии и призвали прекратить поставки оружия, а также ограничить экспорт в Россию, что подпитывает войну против Украины.
"Действия Российской Федерации подрывают доверие к Совету Безопасности и его резолюциям, обостряют региональную напряженность и ставят под угрозу всех нас", — отмечается в заявлении.
В документе, кроме того, содержится требование к РФ совершить полный обмен военнопленными, а также вернуть всех, кто был незаконно депортирован с оккупированных территорий.
"Мы продолжим работать над привлечением к ответственности за тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины во время российской агрессии", — отмечается в документе.
В заявлении также подтверждается приверженность всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины на основе принципов Устава ООН.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", — подчеркнули страны-подписанты.
Напомним, на оккупированной части Молдовы, так называемом Приднестровье, россияне провели военные учения. Известно, что мероприятие состоялось без согласования с Кишиневом.
Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.
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