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РФ заставили выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну

24 февраля 2024 06:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
РФ заставили выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну - заявление более 50 стран
Заседание ООН. Фото: Укринформ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Россия обязана выполнять решение Международного суда ООН, распорядившееся немедленно прекратить ее войну в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении от имени более 50 стран.

Заявление зачитал в пятницу, 23 февраля, в ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

РФ заставили выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну, что известно

"Распоряжение Международного суда ООН о временных мерах от 16 марта 2022 года, обязывающее РФ немедленно прекратить военную операцию, начатую ею 24 февраля 2022 года на территории Украины, остается юридически обязательным и должно быть выполнено Российской Федерацией", — отмечается в совместном заявлении.

При этом подчеркивается, что согласно последним решениям ТС в январе и феврале этого года не остается сомнений, что Россия нарушает свои международно-правовые обязательства и должна нести за это ответственность. Российские силы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины, что запрещено международным гуманитарным правом.

Страны-подписанты осудили Иран и КНДР за их поддержку российской агрессии и призвали прекратить поставки оружия, а также ограничить экспорт в Россию, что подпитывает войну против Украины.

"Действия Российской Федерации подрывают доверие к Совету Безопасности и его резолюциям, обостряют региональную напряженность и ставят под угрозу всех нас", — отмечается в заявлении.

В документе, кроме того, содержится требование к РФ совершить полный обмен военнопленными, а также вернуть всех, кто был незаконно депортирован с оккупированных территорий.

"Мы продолжим работать над привлечением к ответственности за тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины во время российской агрессии", — отмечается в документе.

В заявлении также подтверждается приверженность всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины на основе принципов Устава ООН.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", — подчеркнули страны-подписанты.

Напомним, на оккупированной части Молдовы, так называемом Приднестровье, россияне провели военные учения. Известно, что мероприятие состоялось без согласования с Кишиневом.

Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.

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