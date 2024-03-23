Ермак рассказал послу США об обстрелах энергетической инфраструктуры Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк и руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк. Он рассказал о массированных российских обстрелах энергетической инфраструктуры.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в субботу, 23 марта.

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Руководитель ОП рассказал послу США об обстрелах энергетической инфраструктуры Украины и сложной ситуации в нескольких регионах нашего государства.

"Поблагодарил за поддержку Украины в эти сверхсложные времена", — добавил Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Ермак подчеркнул, что следует как можно быстрее провести глобальный саммит мира на основе украинской "Формулы мира". По его словам, оттягивание времени в этом плане не играет в пользу нашего государства, а Россия прилагает все усилия, чтобы только разъединить мир.

Также руководитель ОП пригласил лидеров мира в Украину. Он хочет, чтобы политики ощутили уверенность в победе против России.