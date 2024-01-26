Україна отримає 50 мільярдів євро незалежно від позиції Угорщини, — президент Латвії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Reuters

Наступного тижня лідери Європейського Союзу досягнуть угоди щодо пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках. При цьому не важливо, яку позицію займе Угорщина.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Bloomberg.

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Рінкевичс впевнений, що пакет для Києва буде оформлений або як угода з усіма 27 державами-членами, або через "інший механізм", який буде застосовано, якщо між усіма державами не буде досягнуто одностайнjсті.

Угорщина блокує допомогу Україні

Угорщина заблокувала фінансування на зустрічі у Брюсселі у грудні 2023 року. Лідери ЄС повертаються на саміт 1 лютого, щоб оформити угоду.

"Але одне зрозуміло — Україні потрібні ці гроші, Україна має отримати ці гроші, а Європейський Союз повинен їх надати", — сказав Рінкевичс в інтерв'ю в столиці Латвії Ризі.

Рінкевичс висловив надію на те, що консенсус між усіма державами-членами може бути досягнутий, оскільки інші пропозиції включають механізм, який передбачатиме виділення коштів траншами. На його думку, це варіант, "про який можна домовитися".

Раніше ми повідомляли, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що підтримує заборону імпорту російського зерна "як із політичних, так і з економічних причин". На його думку, великою проблемою є змога обходити санкції, яку дають Росії треті країни.

Нагадуємо, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін має манію відновити Російську імперію. Він закликає латвійців готуватися до гібридної війни.