Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Україна отримає 50 мільярдів євро незалежно від позиції Угорщини, — президент Латвії arrow

Україна отримає 50 мільярдів євро незалежно від позиції Угорщини, — президент Латвії

26 січня 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна отримає 50 мільярдів євро незалежно від позиції Угорщини, — президент Латвії
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Наступного тижня лідери Європейського Союзу досягнуть угоди щодо пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках. При цьому не важливо, яку позицію займе Угорщина.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Фінансова допомога Україні

Рінкевичс впевнений, що пакет для Києва буде оформлений або як угода з усіма 27 державами-членами, або через "інший механізм", який буде застосовано, якщо між усіма державами не буде досягнуто одностайнjсті.

Угорщина блокує допомогу Україні

Угорщина заблокувала фінансування на зустрічі у Брюсселі у грудні 2023 року. Лідери ЄС повертаються на саміт 1 лютого, щоб оформити угоду.

"Але одне зрозуміло — Україні потрібні ці гроші, Україна має отримати ці гроші, а Європейський Союз повинен їх надати", — сказав Рінкевичс в інтерв'ю в столиці Латвії Ризі.

Рінкевичс висловив надію на те, що консенсус між усіма державами-членами може бути досягнутий, оскільки інші пропозиції включають механізм, який передбачатиме виділення коштів траншами. На його думку, це варіант, "про який можна домовитися".

Раніше ми повідомляли, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що підтримує заборону імпорту російського зерна "як із політичних, так і з економічних причин". На його думку, великою проблемою є змога обходити санкції, яку дають Росії треті країни.

Нагадуємо, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін має манію відновити Російську імперію. Він закликає латвійців готуватися до гібридної війни.

фінансова допомога
Угорщина
Латвія
Україна
Едгарс Рінкевичс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

Актуальне по темі