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Украина получит 50 миллиардов евро вне зависимости от позиции Венгрии, — президент Латвии

26 января 2024 16:25
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Павел Зинченко
редактор
Украина получит 50 миллиардов евро вне зависимости от позиции Венгрии, — президент Латвии
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На следующей неделе лидеры Европейского Союза достигнут соглашения о пакете помощи Украине на 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах. При этом неважно, какую позицию займет Венгрия.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Bloomberg.

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Ринкевичс уверен, что пакет для Киева будет оформлен либо как соглашение со всеми 27 государствами-членами, либо через "другой механизм", который будет применен, если между всеми государствами не будет достигнуто единодушие.

Венгрия блокирует помощь Украине

Венгрия заблокировала финансирование на встрече в Брюсселе в декабре 2023 года. Лидеры ЕС возвращаются на саммит 1 февраля, чтобы оформить соглашение.

"Но одно понятно — Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги, а Европейский Союз должен их предоставить", — сказал Ринкевичс в интервью в столице Латвии Риге.

Ринкевичс выразил надежду, что консенсус между всеми государствами-членами может быть достигнут, поскольку другие предложения включают механизм, предусматривающий выделение средств траншами. По его мнению, это вариант, "о котором можно договориться".

Ранее мы сообщали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что поддерживает запрет на импорт российского зерна "как по политическим, так и по экономическим причинам". По его мнению, большой проблемой является обход санкций, которую предоставляют России третьи страны.

Напомним, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин имеет манию восстановить Российскую империю. Он призывает латвийцев готовиться к гибридной войне.

финансовая помощь
Венгрия
Латвия
Украина
Эдгарс Ринкевичс

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