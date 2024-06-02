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Україна не зможе ефективно використати західну зброю через неоднозначну позицію США, — ISW

2 червня 2024 07:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Україна не зможе ефективно використати західну зброю через неоднозначну позицію США, — ISW
Військові вантажать боєприпаси. Фото: CNN
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Відсутність у Сполучених Штатів чіткої позиції  щодо використання Україною західної зброї для завдання ударів по військових цілях на території Росії позбавляє Сили оборони можливості стримати подальші наступальні дії російських загарбників. Росіяни почуваються у відносній безпеці на своєму боці кордону.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Як Україна може використати зброю США

Директор Ради національної безпеки США у справах Європи Майкл Карпентер заявив, що політика США, яка дозволяє українським силам завдавати ударів по певним російським військовим об’єктам у Росії, "стосується можливостей протидії вогню, які розгорнуті лише через український кордон з Росією".

В свою чергу, щодо ударів по військових об'єктах РФ з території Сумської області Карпентер відповів розпливчасто.

"Так, через кордон по тих місцях, де росіяни користувалися б відносною безпекою", — пояснив він.

Раніше, 31 травня, видання Politico повідомило з посиланням на двох людей, близьких до адміністрації президента України, що українські чиновники розчаровані тим, що українські сили "обмежені прикордонною територією в Харківській області" під час використання наданої США зброї для ударів по території Росії.

Коментарі Карпентера та звіт Politico свідчать, що наразі не зрозуміло, як Україна зможе використовувати зброю США проти російських загарбників, якщо вони почнуть наступ не лише на Харківському напрямку.

Раніше ми повідомляли, що директор із питань Європи в Раді національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Карпентер заявив, що дозвіл його країни завдавати ударів американською зброєю по військових об'єктах у Росії не стосується ракет ATACMS. За його словами, рішення США має на меті дати змогу українцям захистити себе.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський відреагував на дозвіл США бити по території РФ американською зброєю. За його словами, це крок вперед, проте треба побачити результати такого рішення на практиці.

Україна
Росія
зброя
військова допомога
США
війна

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