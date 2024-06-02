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Украина не сможет эффективно использовать западное оружие из-за неоднозначной позиции США, — ISW

2 июня 2024 07:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Украина не сможет эффективно использовать западное оружие из-за неоднозначной позиции США, — ISW
Военные грузят боеприпасы. Фото: CNN
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Отсутствие у Соединенных Штатов четкой позиции по использованию Украиной западного оружия для нанесения ударов по военным целям на территории России лишает Силы обороны возможности сдержать дальнейшие наступательные действия российских захватчиков. Россияне ощущают себя в относительной безопасности на своей стороне границы.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Как Украина может использовать оружие США

Директор Совета национальной безопасности США по делам Европы Майкл Карпентер заявил, что политика США, позволяющая украинским силам наносить удары по определенным российским военным объектам в России, "касается возможностей противодействия огню, развернутых только через украинскую границу с Россией".

В свою очередь, относительно ударов по военным объектам РФ с территории Сумской области Карпентер ответил расплывчато.

"Да, через границу по тем местам, где россияне пользовались относительной безопасностью", — пояснил он.

Ранее, 31 мая, издание Politico сообщило со ссылкой на двух человек, близких к администрации президента Украины, что украинские чиновники разочарованы тем, что украинские силы "ограничены приграничной территорией в Харьковской области" при использовании предоставленного США оружия для ударов по территории России.

Комментарии Карпентера и отчет Politico свидетельствуют, что пока не ясно, как Украина сможет использовать оружие США против российских захватчиков, если они начнут наступление не только на Харьковском направлении.

Ранее мы сообщали, что директор по Европе в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер заявил, что разрешение его страны наносить удары американским оружием по военным объектам в России не касается ракет ATACMS. По его словам, решение США призвано дать возможность украинцам защитить себя.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрешение США бить по территории РФ американским оружием. По его словам, это шаг вперед, однако, надо увидеть результаты такого решения на практике.

Украина
Россия
оружие
военная помощь
США
война

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