Віктор Медведчук - Україна може втратити заарештовану яхту екснардепа

Екснардеп Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ

Офіс Генерального прокурора наклав арешти на майно екснардепа Віктора Медведчука в рамках розслідування в трьох кримінальних провадженнях проти нього, однак всі ці документи мають юридичну силу лише на територію України. Тому, суд у Хорватії скасував арешт яхти Royal Romance експолітика.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram та надав документи стосовно цієї ситуації.

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Нардеп пояснив, що зараз майно Медведчука справді арештоване ОГПУ в рамках розслідування трьох кримінальних проваджень. Але проблема в тому, що усі відповідні рішення діють лише на території України і без додаткових процедур для Хорватії, де перебуває ця яхта, українські рішення не мають юридичної сили.

Яхта Royal Romance Медведчука. Фото: Mind.ua

"Проблема в тому, що яхта в Хорватії, а не в Україні. І для легалізації наших процесуальних рішень там треба зробити певні процедури і отримати вже рішення Хорватських судів", — наголосив Железняк.

За його словами, адвокати зрадника-Медведчука активно цим користуються і домоглися, що Окружний суд хорватського міста Спліт скасував арешт яхти Royal Romance "саме в тому провадженні, за яким АРМА вже готувала продаж яхти".

Він також нагадав, що станом на 1 травня тривав процес укладення договору з фірмою-переможцем, яка мала організувати аукціон з продажу яхти. За даними Железняка ці справи ОГПУ веде вже два роки, "а по них досі немає навіть обвинувального акту, не те що судового вироку".

"Так, яхта досі арештована під санкціями за рішенням санкційної комісії Хорватії. Але, по-перше, це не дає дозвіл продати яхту та отримати гроші в бюджет. По-друге, це рішення теж в теорії може бути скасоване в європейських судах", — підсумував Железняк.

Нардеп звернувся з роз'ясненнями щодо конфіскації активів до АРМА та отримав відповіді, якими поділився з Новини.LIVE.

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку

Відповідь АРМА Ярославу Железняку 1 / 10

Що передувало

Зазначимо, що 92-метрову яхту Royal Romance конфіскувала хорватська поліція. З квітня 2022 року вона перебуває в одному з портів країни й де-юре ще перебуває в управлінні АРМА для подальшого продажу.

На те, щоб затвердити механізм продажу яхти за кордоном (бо в Україну судно неможливо доправити через війну), знадобилося півтора року. Вартість яхти оцінюється у 200 млн євро, вона має 14 гостьових кают, 4 палуби, кінотеатр та інші особливості.

Продаж цієї яхти міг би принести значні доходи до державного бюджету, які могли б бути використані для фінансування соціальних програм, оборони чи інших важливих потреб країни.

Нагадаємо, ще в лютому 2024 року Кабінет міністрів погодив з АРМА продаж яхти Медведчука у Хорватії і на неї навіть знайшлися покупці.

Також ми повідомляли, що в Україні планували продати понад 260 заарештованих картин з колекції Медведчука. Кошти від продажу мали бути направлені до державного бюджету України.