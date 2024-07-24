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Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали

24 июля 2024 14:17
Катерина Османская - Редактор
Виктор Медведчук – Украина может потерять арестованную яхту экс-нардепа
Экс-нардеп Виктор Медведчук. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Офис Генерального прокурора наложил аресты на имущество экс-нардепа Виктора Медведчука в рамках расследования в трех уголовных производствах против него, однако все эти документы обладают юридической силой только на территорию Украины. Поэтому, суд в Хорватии отменил арест яхты Royal Romance экс-политика.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram и предоставил документы по этой ситуации.

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Нардеп объяснил, что сейчас имущество Медведчука действительно арестовано ОГПУ в рамках расследования трех уголовных производств. Но проблема в том, что все соответствующие решения действуют только на территории Украины и без дополнительных процедур для Хорватии, где находится эта яхта, у украинских решений нет юридической силы.

яхта Медведчука
Яхта Royal Romance Медведчука. Фото: Mind.ua

"Проблема в том, что яхта в Хорватии, а не в Украине. И для легализации наших процессуальных решений там нужно сделать определенные процедуры и получить уже решение Хорватских судов", — подчеркнул Железняк.

По его словам, адвокаты предателя-Медведчука активно этим пользуются и добились, что Окружной суд хорватского города Сплит отменил арест яхты Royal Romance "именно в том производстве, по которому АРМА уже готовила продажу яхты".

Он также напомнил, что по состоянию на 1 мая шел процесс заключения договора с фирмой-победителем, которая должна была организовать аукцион по продаже яхты. По данным Железняка, эти дела ОГПУ ведет уже два года, "а по ним до сих пор нет даже обвинительного акта, не только судебного приговора".

"Да, яхта до сих пор арестована под санкциями по решению санкционной комиссии Хорватии. Но, во-первых, это не дает разрешение продать яхту и получить деньги в бюджет. Во-вторых, это решение тоже в теории может быть отменено в европейских судах", — подытожил Железняк.

Нардеп обратился с разъяснениями по поводу конфискации активов в АРМА и получил ответы, которыми поделился с Новини.LIVE.

  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 2
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 3
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 4
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 5
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 6
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 7
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 8
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 9
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 10
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
  • Украина может потерять арестованную яхту Медведчука — нардеп разъяснил детали - фото 11
    Ответ АРМА Ярославу Железняку
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Что предшествовало

Отметим, что 92-метровую яхту Royal Romance конфисковала хорватская полиция. С апреля 2022 года она находится в одном из портов страны и де-юре еще находится в управлении АРМА для дальнейшей продажи.

Для того чтобы утвердить механизм продажи яхты за границей (потому что в Украину судно невозможно доставить из-за войны), понадобилось полтора года. Стоимость яхты оценивается в 200 млн евро, она имеет 14 гостевых кают, 4 палубы, кинотеатр и другие особенности.

Продажа этой яхты могла бы принести значительные доходы в государственный бюджет, которые могли бы быть использованы для финансирования социальных программ, обороны или других важных потребностей страны.

Напомним, еще в феврале 2024 года Кабинет министров согласовал с АРМА продажу яхты Медведчука в Хорватии и на нее даже нашлись покупатели.

Также мы сообщали, что в Украине планировалось продать более 260 арестованных картин из коллекции Медведчука. Средства от продаж должны быть направлены в государственный бюджет Украины.

Виктор Медведчук Ярослав Железняк санкции АРМА Хорватия Офис генерального прокурора

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