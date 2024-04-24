Україна має двопартійну підтримку в США, — Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна

Україна має підтримку обох партій Сенату Сполучених Штатів Америки. Тому допомога від США буде передана в максимально короткі терміни.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 24 квітня.

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"Дійсно відбулося ще одне після палати представників таке важливе рішення Сенату, за яке проголосували 46 представників демократичної партії, 31 представник республіканської партії і тільки 18 виступили проти пакета допомоги Україні", — сказав Єрмак.

На його думку, це свідчить про двопартійну підтримку України, тепер вже залишився останній крок — підписання законопроєкту Джо Байденом.

Керівник ОП розповів, що вчора напередодні голосування говорив з радником з питань національної безпеки США Джеком Салліваном і він запевнив, що законопроєкт буде негайно підписаний як тільки опиниться на столі Байдена.

"Очікуємо сьогодні на це підписання. Очікуємо, що в цьому пакеті буде все що нам необхідно", — додав він.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Американський посол в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу ЗСУ. Вона подякувала лідерам більшості та меншості в Сенаті, а також двопартійній групі сенаторів.

Також ми писали, що одразу після підписання законопроєкту Байденом США виділять пакети для забезпечення негайних оборонних потреб ЗСУ. Насамперед йдеться про боєприпаси та зенітні ракети.