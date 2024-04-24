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Україна має двопартійну підтримку в США, — Єрмак

24 квітня 2024 16:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна має двопартійну підтримку в США, — Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна має підтримку обох партій Сенату Сполучених Штатів Америки. Тому допомога від США буде передана в максимально короткі терміни.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у середу, 24 квітня.

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"Дійсно відбулося ще одне після палати представників таке важливе рішення Сенату, за яке проголосували 46 представників демократичної партії, 31 представник республіканської партії і тільки 18 виступили проти пакета допомоги Україні", — сказав Єрмак.

На його думку, це свідчить про двопартійну підтримку України, тепер вже залишився останній крок — підписання законопроєкту Джо Байденом.

Керівник ОП розповів, що вчора напередодні голосування говорив з радником з питань національної безпеки США Джеком Салліваном і він запевнив, що законопроєкт буде негайно підписаний як тільки опиниться на столі Байдена.

"Очікуємо сьогодні на це підписання. Очікуємо, що в цьому пакеті буде все що нам необхідно", — додав він.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Американський посол в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу ЗСУ. Вона подякувала лідерам більшості та меншості в Сенаті, а також двопартійній групі сенаторів.

Також ми писали, що одразу після підписання законопроєкту Байденом США виділять пакети для забезпечення негайних оборонних потреб ЗСУ. Насамперед йдеться про боєприпаси та зенітні ракети.

Офіс президента
США
Андрій Єрмак
фінансова допомога
війна в Україні
Сенат

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