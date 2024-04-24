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Нова військова допомога США для України — як її розподілять

24 квітня 2024 15:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нова військова допомога США для України — як її розподілять
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що одразу після того, як президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підпише ухвалений Конгресом законопроєкт про надання Україні допомоги на 61 млрд доларів, Штати виділять пакети для забезпечення негайних оборонних потреб ЗСУ. Насамперед йдеться про боєприпаси та зенітні ракети.

Про це повідомляє The Wall Street Journal у середу, 24 квітня.

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Після підпису Байдена впродовж літа та осені Вашингтон обговорить із Києвом довгострокову стратегію щодо відсічі російської агресії. На підставі цього сформують наступні пакети підтримки.

Кірбі також заявив, що зволікання американським Конгресом з ухваленням пакета допомоги для України однозначно вплинуло на ситуацію на фронті, а також на безпеку мирних громадян.

Нагадаємо, Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні у середу, 24 квітня, коли той опиниться на його столі. Це дасть можливість розпочати відправлення зброї та обладнання до нашої країни вже цього тижня.

Також Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні. За його словами, це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Джо Байден
США
Україна
Білий дім
Джон Кірби
законопроєкт
допомога

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