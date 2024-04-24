Новая военная помощь США для Украины — как ее распределят

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что сразу после того, как президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подпишет принятый Конгрессом законопроект о предоставлении Украине помощи на 61 млрд долларов, Штаты выделят пакеты для обеспечения немедленных оборонных потребностей ВСУ. В первую очередь речь идет о боеприпасах и зенитных ракетах.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Законопроект США о помощи Украине

После подписи Байдена в течение лета и осени Вашингтон обсудит с Киевом долгосрочную стратегию по отражению российской агрессии. На основании этого будут сформированы следующие пакеты поддержки.

Кирби также заявил, что промедление американским Конгрессом с принятием пакета помощи для Украины однозначно повлияло на ситуацию на фронте, а также на безопасность мирных граждан.

Напомним, Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине в среду, 24 апреля, когда тот окажется на его столе. Это позволит начать отправку оружия и оборудования в нашу страну уже на этой неделе.

Также Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Сенату Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. По его словам, это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.