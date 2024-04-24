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Украина имеет двухпартийную поддержку в США, — Ермак

24 апреля 2024 16:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина имеет двухпартийную поддержку в США, — Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

У Украины есть поддержка обеих партий Сената Соединенных Штатов Америки. Потому помощь от США будет передана в максимально короткие сроки.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в среду, 24 апреля.

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"Действительно произошло еще одно после палаты представителей столь важное решение Сената, за которое проголосовали 46 представителей демократической партии, 31 представитель республиканской партии и только 18 выступили против пакета помощи Украине", — сказал Ермак.

По его мнению, это свидетельствует о двухпартийной поддержке Украины, теперь остался последний шаг — подписание законопроекта Джо Байденом.

Руководитель ОП рассказал, что вчера накануне голосования говорил с советником по национальной безопасности США Джеком Салливаном и он заверил, что законопроект будет немедленно подписан как только окажется на столе Байдена.

"Ожидаем сегодня этого подписания. Ожидаем, что в этом пакете будет все что нам необходимо", — добавил он.

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

Американский посол в Украине Бриджит Бринк отреагировала на принятие Сенатом США законопроекта, предусматривающего помощь ВСУ. Она поблагодарила лидеров большинства и меньшинства в Сенате, а также двухпартийную группу сенаторов.

Также мы писали, что сразу после подписания законопроекта Байденом США выделят пакеты для обеспечения немедленных оборонных нужд ВСУ. В первую очередь речь идет о боеприпасах и зенитных ракетах.

Офис президента
США
Андрей Ермак
финансовая помощь
война в Украине
Сенат

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