Україна ігнорує стратегічні поради США, що є причиною взаємного розчарування, — NYT

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

Відносини між Сполученими Штатами Америки та Україною за два роки повномасштабної російської агресії "демонструють ознаки зношення, поступаючись місцем взаємному розчаруванню та відчуттю, що відносини можуть трохи застрягнути". Таким чином, США невдоволені тим, що Україна не дослухається до порад, а наша держава своєю чергою — що немає обіцяних засобів до продовження оборони.

Про це повідомляє The New York Times у четвер, 7 березня.

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Чому США незадоволені Україною

Видання зазначає, що Україна знехтувала порадою США вдарити по одному місцю замість діяти на кількох напрямках фронту. Таким чином, Пентагон вважає, що контрнаступ провалився, бо Україна не хоче прислухатися до порад. Зокрема, такі дружні вказівки вже є й на поточний рік.

Крім того, військові США не вважали за потрібне продовжувати оборону Авдіївки, ризикуючи українськими захисниками, однак там вказали на високий рівень втрат військового складу РФ не лише при спробах взятті Авдіївки, а й Бахмута.

Також у матеріалі стверджують, що колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прислухався до порад США, однак не міг переконати в їх дієвості українського президента Володимира Зеленського. А новий Головнокомандувач Олександр Сирський може мати ще менший вплив на рішення Зеленського.

Причини розчарування України

За інформацією видання, в Україні невдоволені спробами контролювати дії ЗСУ на лінії фронту. Однак найбільше вона розчарована через відсутність військової допомоги від США, через що, на думку українських військових та політичних лідерів, Росія почала активно наступати.

Зокрема, Залужний раніше стверджував, що контрнаступ 2023 року не приніс належних результатів через затягування союзників із постачанням обіцяних систем озброєння.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден закликав надати Україна зброю, щоб ЗСУ продовжували протистояти Росії та врешті зупинили російського диктатора Володимира Путіна.

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