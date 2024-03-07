Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні в обхід спікера — подробиці

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік. Фото: newsweek.com

Цього тижня в Конгресі США можливо розпочнеться кампанія зі збору підписів на підтримку законопроєкту який передбачає допомогу Україні та іншим союзникам. Це дозволить розглянути законопроєкт попри дії спікера Майка Джонсона.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у середу, 6 березня, під час пресбрифінгу в Капітолії, пише "Голос Америки".

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Фіцпатрік заявив, що кампанія почнеться, якщо спікер Майк Джонсон не винесе проєкт на голосування. За його словами, це спроба застосувати тиск, щоб щось винести на голосування в залі.

Конгресмен підкреслив, що якщо Палата представників не зможе досягти згоди щодо законопроєкту, "альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим". За його словами, США не можуть допустити, щоб це сталося.

Фіцпатрік розказав, що співпрацює з офісом Джонсона, щоб довести пакет до Палати представників.

Конгресмен зазначив, що він впевнений, що ініціатива зможе зібрати 218 підписів, які потрібні для прийняття.

Нагадаємо, що нещодавно Кірбі розповів, що Сполучені Штати Америки шукають додаткові варіанти допомоги для України.

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