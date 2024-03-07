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Конгресс США может проголосовать за помощь Украине в обход спикера — подробности

7 марта 2024 18:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Конгресс США может проголосовать за помощь Украине в обход спикера — подробности
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик. Фото: newsweek.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На этой неделе в Конгрессе США, возможно, начнется кампания по сбору подписей в поддержку законопроекта, предусматривающего помощь Украине и другим союзникам. Это позволит рассмотреть законопроект, несмотря на действия спикера Майка Джонсона.

Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик в среду, 6 марта, во время пресс-брифинга в Капитолии, пишет "Голос Америки".

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В каком случае начнется сбор подписей

Фицпатрик заявил, что кампания начнется, если спикер Майк Джонсон не вынесет проект на голосование. По его словам, это попытка применить давление, чтобы что-либо вынести на голосование в зале.

Конгрессмен подчеркнул, что если Палата представителей не сможет достичь согласия по законопроекту, "альтернативой не может быть то, что Украина терпит поражение, а наша граница останется открытой". По его словам, США не могут допустить, чтобы это произошло.

Фицпатрик рассказал, что сотрудничает с офисом Джонсона, чтобы довести пакет до Палаты представителей.

Конгрессмен отметил, что он уверен, что инициатива сможет собрать 218 подписей, необходимых для принятия.

Напомним, недавно Кирби рассказал, что Соединенные Штаты Америки ищут дополнительные варианты помощи для Украины.

Ранее мы писали, что Белый дом рассматривает привлечение денег Пентагона на помощь Украине.

США
Конгресс
финансовая помощь
Украина

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