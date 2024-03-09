Украина игнорирует стратегические советы США, являющиеся причиной взаимного разочарования, — NYT

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Украиной за два года полномасштабной российской агрессии "демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут немного застрять". Таким образом, США недовольны тем, что Украина не прислушивается к советам, а наше государство в свою очередь — что нет обещанных средств для продолжения обороны.

Об этом сообщает The New York Time в четверг, 7 марта.

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Почему США недовольны Украиной

Издание отмечает, что Украина пренебрегла советом США ударить по одному месту вместо того, чтобы действовать на нескольких направлениях фронта. Таким образом, Пентагон считает, что контрнаступление провалилось, потому что Украина не хочет прислушиваться к советам. Такие дружеские указания уже есть и на текущий год.

Кроме того, военные США не сочли нужным продолжать оборону Авдеевки, рискуя украинскими защитниками, однако там указали на высокий уровень потерь военного состава РФ не только при попытках взятия Авдеевки, но и Бахмута.

Также в материале утверждают, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прислушивался к советам США, однако не мог убедить их действенность украинского президента Владимира Зеленского. А новый Главнокомандующий Александр Сырский может оказать еще меньшее влияние на решение Зеленского.

Причины разочарования Украины

По информации издания, в Украине недовольны попытками контролировать действия ВСУ на линии фронта. Однако больше всего она разочарована из-за отсутствия военной помощи от США, из-за чего, по мнению украинских военных и политических лидеров, Россия начала активно наступать.

В частности, Залужный ранее утверждал, что контрнаступление 2023 года не принесло надлежащих результатов из-за затягивания союзниками поставок обещанных систем вооружения.

Напомним, что президент США Джо Байден призвал предоставить Украине оружие, чтобы ВСУ продолжали противостоять России и наконец остановили российского диктатора Владимира Путина.

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