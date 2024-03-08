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Верховна Рада ухвалила звернення до Конгресу щодо допомоги Україні, — Корнієнко

8 березня 2024 19:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Верховна Рада ухвалила звернення до Конгресу щодо допомоги Україні, — Корнієнко
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: Голос України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські парламентарі ухвалили звернення до Конгресу Сполучених Штатів, щоб Україна якнайскоріше отримала військову допомогу. До переговорного процесу залучені не лише політики, але також і члени ветеранських організацій, і журналісти.

Про це розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у п'ятницю, 8 березня.

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"Ми працюємо над цим. Стефанчук, голова Верховної Ради, надсилав лист до своїх колег з європейських парламентів, інших країн, до  колег зі Сполучених Штатів, щоб прийняли проєкт допомоги Україні. Війна не може так довго чекати і військової, і фінансової допомоги", — розповів Корнієнко. 

За його словами, парламентарі навіть виїжджають на фронт, щоб наочно показати партнерам, на що іде фінансова та військова допомога для України. 

"Паралельно представники монобільшості на чолі з Давидом Арахамією здійснили спеціальну поїздку на фронт, до фортифікаційних споруд, щоб додати аргументів конгресменам, які мають питання, куди саме іде допомога", — зазначив Корнієнко. 

Окрім того, він також додав, що в роботі беруть участь також і депутати опозиційних фракцій. 

"У нас також фахово працює Комісія, яку очолює опозиційний депутат, і вони також вже дали відповідь, як ця допомога розповсюджується. Жоден патрон "наліво" не надходить, усе виключно на потреби ЗСУ", — пояснив політик. 

Корнієнко підкреслив, що до переговорів зі Сполученими Штатами залучені не лише політики, але також представники ветеранських організацій. 

"Дуже багато є напрямків, де працюють не політики. В США поїхали і ветерани, і журналісти, щоб переконати нашого головного партнера. Будемо сподіватися, що всі рішення будуть прийняті оперативно", — резюмував віцеспікер.

Раніше ми повідомляли, що колишня міністерка охорони здоров'я України та громадська діячка Уляна Супрун вважає, що західні партнери гальмують передачу нашій державі нових партій зброї через діяльність громадських активістів, які їздили за кордон і активно розповідали про корупцію у нашій країні.

Радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою. 

Олександр Корнієнко
США
війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна

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