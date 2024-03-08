Верховна Рада ухвалила звернення до Конгресу щодо допомоги Україні, — Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: Голос України

Українські парламентарі ухвалили звернення до Конгресу Сполучених Штатів, щоб Україна якнайскоріше отримала військову допомогу. До переговорного процесу залучені не лише політики, але також і члени ветеранських організацій, і журналісти.

Про це розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у п'ятницю, 8 березня.

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"Ми працюємо над цим. Стефанчук, голова Верховної Ради, надсилав лист до своїх колег з європейських парламентів, інших країн, до колег зі Сполучених Штатів, щоб прийняли проєкт допомоги Україні. Війна не може так довго чекати і військової, і фінансової допомоги", — розповів Корнієнко.

За його словами, парламентарі навіть виїжджають на фронт, щоб наочно показати партнерам, на що іде фінансова та військова допомога для України.

"Паралельно представники монобільшості на чолі з Давидом Арахамією здійснили спеціальну поїздку на фронт, до фортифікаційних споруд, щоб додати аргументів конгресменам, які мають питання, куди саме іде допомога", — зазначив Корнієнко.

Окрім того, він також додав, що в роботі беруть участь також і депутати опозиційних фракцій.

"У нас також фахово працює Комісія, яку очолює опозиційний депутат, і вони також вже дали відповідь, як ця допомога розповсюджується. Жоден патрон "наліво" не надходить, усе виключно на потреби ЗСУ", — пояснив політик.

Корнієнко підкреслив, що до переговорів зі Сполученими Штатами залучені не лише політики, але також представники ветеранських організацій.

"Дуже багато є напрямків, де працюють не політики. В США поїхали і ветерани, і журналісти, щоб переконати нашого головного партнера. Будемо сподіватися, що всі рішення будуть прийняті оперативно", — резюмував віцеспікер.

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