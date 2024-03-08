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Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу о помощи Украине, — Корниенко

8 марта 2024 19:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу о помощи Украине, — Корниенко
Первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: Голос Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские парламентарии приняли обращение в Конгресс Соединенных Штатов, чтобы Украина как можно скорее получила военную помощь. В переговорный процесс вовлечены не только политики, но также и члены ветеранских организаций, и журналисты.

Об этом рассказал первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко в пятницу, 8 марта.

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Переговоры по военной помощи от США

"Мы работаем над этим. Стефанчук, председатель Верховной Рады, посылал письмо своим коллегам из европейских парламентов, другим странам, коллегам из Соединенных Штатов, чтобы приняли проект помощи Украине. Война не может так долго ждать и военной, и финансовой помощи", — рассказал Корниенко.

По его словам, парламентарии даже выезжают на фронт, чтобы воочию показать партнерам, на что идет финансовая и военная помощь для Украины.

"Параллельно представители монобольшинства во главе с Давидом Арахамией совершили специальную поездку на фронт, в фортификационные сооружения, чтобы добавить аргументы конгрессменам, имеющим вопрос, куда именно идет помощь", — отметил Корниенко.

Кроме того, он также добавил, что в работе принимают участие и депутаты оппозиционных фракций.

"У нас также профессионально работает Комиссия, возглавляемая оппозиционным депутатом, и они также уже дали ответ, как эта помощь распространяется. Ни один патрон "налево" не поступает, все исключительно на нужды ВСУ", — пояснил политик.

Корниенко подчеркнул, что к переговорам с Соединенными Штатами привлечены не только политики, но и представители ветеранских организаций.

"Очень много направлений, где работают не политики. В США поехали и ветераны, и журналисты, чтобы убедить нашего главного партнера. Будем надеяться, что все решения будут приняты оперативно", — резюмировал вицеспикер.

Ранее мы сообщали, что бывший министер здравоохранения Украины и общественный деятель Ульяна Супрун считает, что западные партнеры тормозят передачу нашему государству новых партий оружия из-за деятельности общественных активистов, которые ездили за границу и активно рассказывали о коррупции в нашей стране.

Советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя.

Александр Корниенко
США
война
финансовая помощь
военная помощь
Украина

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