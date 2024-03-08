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Супрун звинуватила борців з корупцією у небажанні Заходу надавати Україні зброю

8 березня 2024 17:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Супрун звинуватила борців з корупцією у небажанні Заходу надавати Україні зброю
Уляна Супрун. Фото: МОЗ України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишня міністерка охорони здоров'я України та громадська діячка Уляна Супрун вважає, що західні партнери гальмують передачу нашій державі нових партій зброї через діяльність громадських активістів, які їздили за кордон і активно розповідали про корупцію у нашій країні. Це дало свої негативні наслідки після початку вторгнення Росії.

Про це Супрун розповіла в інтерв'ю проєкту "Жовті кеди".

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Через активістів-антикорупціонерів Захід не дає зброю

За словами Супрун, до війни громадські активісти їздили в західні країни, зокрема у США, де розповідали про корупцію в Україні. Завдяки цьому вони отримували гранти на свою діяльність.

Окрім цих грантів, активісти мали змогу впливати на формування важливих для країни антикорупційних органів — НАБУ, САП, ВАКС.

Супрун переконана, що такі дії антикорупціонерів в кінцевому рахунку зіграли не на користь України, коли Росія вдерлася на її територію, і наша держава потребувала зброї і боєприпасів.

"Тоді повномасштабка починається, ті самі люди їдуть у Вашингтон і кажуть: давайте нам все. Їм кажуть, але чекайте — ви найбільш корумпована країна, ви самі нам казали не довіряти вашим урядовцям, а тепер ви хочете, щоб ми їм довіряли?", — зазначила Супрун.

Ексміністерка зазначила, що партнери не дають Україні зброю не лише через протидію агентури РФ, але і через діяльність українських активістів.

Раніше ми повідомляли, що радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не ухвалює рішення щодо відправки Україні крилатих ракет Taurus, бо їх можуть використати для ударів по Москві.

війна
зброя
корупція
військова допомога
Україна

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