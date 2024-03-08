Супрун обвинила борцов с коррупцией в нежелании Запада предоставлять Украине оружие

Ульяна Супрун. Фото: Минздрав Украины

Бывший министер здравоохранения Украины и общественный деятель Ульяна Супрун считает, что западные партнеры тормозят передачу нашему государству новых партий оружия из-за деятельности общественных активистов, которые ездили за границу и активно рассказывали о коррупции в нашей стране. Это дало свои отрицательные последствия после начала вторжения России.

Об этом Супрун рассказала в интервью проекту "Желтые кеды".

Читайте также:

Из-за активистов-антикоррупционеров Запад не дает оружие

По словам Супрун, до войны общественные активисты ездили в западные страны, в том числе в США, где рассказывали о коррупции в Украине. Благодаря этому, они получали гранты на свою деятельность.

Кроме этих грантов активисты имели возможность влиять на формирование важных для страны антикоррупционных органов — НАБУ, САП, ВАКС.

Супрун убеждена, что такие действия антикоррупционеров в конечном счете сыграли не в пользу Украины, когда Россия ворвалась на ее территорию, и наше государство нуждалось в оружии и боеприпасах.

"Тогда полномасштабка начинается, те же люди едут в Вашингтон и говорят: давайте нам все. Им говорят, но ждите — вы самая коррумпированная страна, вы сами нам говорили не доверять вашим чиновникам, а теперь вы хотите, чтобы мы им доверяли?", — отметила Супрун.

Эксминистерша отметила, что партнеры не дают Украине оружие не только из-за противодействия агентуры РФ, но и из-за деятельности украинских активистов.

Ранее мы сообщали, что советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не принимает решения по отправке Украине крылатых ракет Taurus, потому что их могут использовать для ударов по Москве.