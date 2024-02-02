Угорські фермери планують протестувати на кордоні з Україною — чого вимагатимуть

Протести фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: REUTERS/Karen Cox

Фермери Угорщини планують протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь, аби ЄС не продовжував пільговий режим торгівлі з нашою державою, серед яких і зернова. Такий мітинг вони хочуть влаштувати вже наступної п'ятниці, 9 лютого.

Про це пише видання Telex.

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Очільник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб повідомив, що підприємці незадоволені планами Європейської комісії щодо продовження призупинення імпортних квот і мит для експорту України до ЄС, адже їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої не повинно враховувати ніяких вимог Європейського Союзу.

У спілці заявили, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Раніше міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь наголосив, що пропозиція Європейської комісії про продовження режиму пільгової торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" щодо питання українського зерна, через що Угорщина хоче зберегти свою національну заборону на те, аби імпортувати сільськогосподарську продукцію з нашої держави.

Нагадаємо, раніше польські фермери повідомили про проведення чергового протесту. Вони хочуть перекрити всі прикордонні переходи з Україною, заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.

Також ми писали, що у Брюсселі відбувся протест фермерів, який спрямований проти політики Європейського Союзу щодо аграрної сфери. Близько 1300 тракторів заблокували основні магістралі міста, а фермери палили багаття та закидали будівлю Європарламенту яйцями та камінням.