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Угорські фермери планують протестувати на кордоні з Україною — чого вимагатимуть

2 лютого 2024 19:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Угорські фермери планують протестувати на кордоні з Україною — чого вимагатимуть
Протести фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: REUTERS/Karen Cox
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Фермери Угорщини планують протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь, аби ЄС не продовжував пільговий режим торгівлі з нашою державою, серед яких і зернова. Такий мітинг вони хочуть влаштувати вже наступної п'ятниці, 9 лютого. 

Про це пише видання Telex.

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Очільник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб повідомив, що підприємці незадоволені планами Європейської комісії щодо продовження призупинення імпортних квот і мит для експорту України до ЄС, адже їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої не повинно враховувати ніяких вимог Європейського Союзу. 

У спілці заявили, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя". 

Раніше міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь наголосив, що пропозиція Європейської комісії про продовження режиму пільгової торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" щодо питання українського зерна, через що Угорщина хоче зберегти свою національну заборону на те, аби імпортувати сільськогосподарську продукцію з нашої держави. 

Нагадаємо, раніше польські фермери повідомили про проведення чергового протесту. Вони хочуть перекрити всі прикордонні переходи з Україною, заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.

Також ми писали, що у Брюсселі відбувся протест фермерів, який спрямований проти політики Європейського Союзу щодо аграрної сфери. Близько 1300 тракторів заблокували основні магістралі міста, а фермери палили багаття та закидали будівлю Європарламенту яйцями та камінням.

Європейський союз
торгівля
протести
Угорщина
фермери
зерно
люди

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