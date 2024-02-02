Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Венгерские фермеры планируют протестовать на границе с Украиной — чего будут требовать arrow

Венгерские фермеры планируют протестовать на границе с Украиной — чего будут требовать

2 февраля 2024 19:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Венгерские фермеры планируют протестовать на границе с Украиной — чего будут требовать
Протесты фермеров на границе. Иллюстративное фото: REUTERS/Karen Cox
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Фермеры Венгрии планируют протестовать на границе с Украиной в районе города Захонь, чтобы ЕС не продлевал льготный режим торговли с нашим государством, среди которых и зерновая. Такой митинг они хотят устроить уже в следующую пятницу, 9 февраля.

Об этом пишет издание Telex.

Читайте также:

Чего требуют венгерские фермеры

Глава Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштван Якаб сообщил, что предприниматели недовольны планами Европейской комиссии по продолжению приостановки импортных квот и пошлин на экспорт Украины в ЕС, ведь им придется конкурировать с продукцией, производство которой не должно учитывать никаких требований Европейского Союза.

В союзе заявили, что фермеры "поддерживают венгерское правительство, которое защищает их интересы от Брюсселя".

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что предложение Европейской комиссии о продлении режима льготной торговли с Украиной "не предлагает никаких решений" по вопросу украинского зерна, поэтому Венгрия хочет сохранить свой национальный запрет на то, чтобы импортировать сельскохозяйственную продукцию из нашего государства.

Напомним, ранее польские фермеры сообщили о проведении очередного протеста. Они хотят перекрыть все пограничные переходы из Украины, заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах.

Также мы писали, что в Брюсселе состоялся протест фермеров, направленный против политики Европейского Союза по аграрной сфере. Около 1300 тракторов заблокировали основные магистрали города, а фермеры жгли костер и забросали здание Европарламента яйцами и камнями.

Европейский союз
торговля
протесты
Венгрия
фермеры
зерно
люди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме