Венгерские фермеры планируют протестовать на границе с Украиной — чего будут требовать

Протесты фермеров на границе. Иллюстративное фото: REUTERS/Karen Cox

Фермеры Венгрии планируют протестовать на границе с Украиной в районе города Захонь, чтобы ЕС не продлевал льготный режим торговли с нашим государством, среди которых и зерновая. Такой митинг они хотят устроить уже в следующую пятницу, 9 февраля.

Об этом пишет издание Telex.

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Чего требуют венгерские фермеры

Глава Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштван Якаб сообщил, что предприниматели недовольны планами Европейской комиссии по продолжению приостановки импортных квот и пошлин на экспорт Украины в ЕС, ведь им придется конкурировать с продукцией, производство которой не должно учитывать никаких требований Европейского Союза.

В союзе заявили, что фермеры "поддерживают венгерское правительство, которое защищает их интересы от Брюсселя".

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что предложение Европейской комиссии о продлении режима льготной торговли с Украиной "не предлагает никаких решений" по вопросу украинского зерна, поэтому Венгрия хочет сохранить свой национальный запрет на то, чтобы импортировать сельскохозяйственную продукцию из нашего государства.

Напомним, ранее польские фермеры сообщили о проведении очередного протеста. Они хотят перекрыть все пограничные переходы из Украины, заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах.

Также мы писали, что в Брюсселе состоялся протест фермеров, направленный против политики Европейского Союза по аграрной сфере. Около 1300 тракторов заблокировали основные магистрали города, а фермеры жгли костер и забросали здание Европарламента яйцами и камнями.