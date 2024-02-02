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Масови протест фермерів у Брюсселі — чи отримали мітингарі що хотіли

2 лютого 2024 13:40
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Фермери влаштували масовий протест у Брюсселі
Протест фермерів у Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У Брюсселі відбувся масштабний протест фермерів, спрямований проти політики Європейського Союзу щодо аграрної сфери. Приблизно 1300 тракторів заблокували основні магістралі міста, а фермери палили багаття та закидали будівлю Європарламенту яйцями та камінням.

Новини.LIVE підготували головні деталі протесту.

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Мітинг фермерів у Брюсселі

1 лютого фермери влаштували масовий мітинг біля штаб-квартири Ради ЄС. Ще з ночі фермери розклали багаття та грілись до ранку, чекаючи на початок саміту. 

Мітинг фермерів у Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman

Під час саміту Ради ЄС мали розглядати не лише питання допомоги Україні, а й становище європейських фермерів. Головні проблеми, з якими стикаються аграрії Європи — це брак фінансів, великі податки та високу конкуренцію через закордонну агропродукцію.

Цей мітинг був кульмінацією великої хвилі протестів по всій Європі. 

Чого вимагають фермери

Через війну Росії в Україні у європейських фермерів зростає ціна на енергію та добрива. Останнім часом вони ледь зводять кінці з кінцями. 

Мітинг фермерів у Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman

Тим часом імпорт сільськогосподарської продукції стає дедалі дешевшим, що погіршує конкурентну ситуацію на ринку. До всього цього додаються ще й несприятливі погодні умови, повені, пожежі, які знищують врожай. 

"Ми зібралися тут сьогодні, щоб висловити протест проти європейської системи фермерства. Тому що те, як європейські парламентарії поважають нас або поводяться з нами, — це не те, що має бути. Фермери повинні робити свою роботу з тваринами, на полях, а не сидіти цілими днями за столом і переглядати папери", — повідомив журналістам один з фермерів-протестувальників. 

Мітинг фермерів у Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman

Багато уваги приділили і питанню українських фермерів та дешевого імпорту. Угорський премʼєр Віктор Орбан під час виступу на мітингу засудив європейську владу за "надто мʼякі" правила для українських аграріїв та закликав повністю припинити сільськогосподарський імпорт з України. 

Фермери вимагають у європейських лідерів звернути увагу на їхні проблеми. 

 

Наслідки мітингу

Протестувальники поводились агресивно під час мітингу. Вони розпалили багаття перед будівлею Європарламенту та повалили статую. А один з фермерів навіть намагався зрубати дерево біля входу в будівлю. 

Мітинг фермерів у Брюсселі. Фото: REUTERS/Yves Herman

Також вони закидали поліцейських яйцями, порожніми пляшками, петардами та палаючими шматками сіна. Правоохоронцям довелось застосувати проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ. 

Та в результаті європейський уряд таки пішов назустріч фермерам. Єврокомісія запропонувала обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України та звільнити фермерів до 2024 року від зобов'язання тримати 4% своїх земель під посівом, продовжуючи при цьому отримувати субсидії ЄС.

мітинг
протести
Бельгія
фермери
Європарламент
Рада Європи
аграрії

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