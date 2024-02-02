Фермеры устроили массовый протест в Брюсселе

Массовый протест фермеров в Брюсселе — получили ли митингующие, что хотели
В Брюсселе состоялся масштабный протест фермеров, направленный против политики Европейского Союза в аграрной сфере. Приблизительно 1300 тракторов заблокировали основные магистрали города, а фермеры жгли костер и забросали здание Европарламента яйцами и камнями.
Новини.LIVE подготовили главные детали протеста.
Митинг фермеров в Брюсселе
1 февраля фермеры устроили массовый митинг у штаб-квартиры Совета ЕС. Еще с ночи фермеры разложили костер и грелись до утра, ожидая начала саммита.
Во время саммита Совета ЕС должны рассматриваться не только вопросы помощи Украине, но и положение европейских фермеров. Главные проблемы, с которыми сталкиваются аграрии Европы — это нехватка финансов, большие налоги и высокая конкуренция из-за зарубежной агропродукции.
Этот митинг был кульминацией большой волны протестов по всей Европе.
Чего требуют фермеры
из-за войны России в Украине у европейских фермеров растет цена на энергию и удобрения. В последнее время они едва сводят концы с концами.
Между тем импорт сельскохозяйственной продукции становится все дешевле, что усугубляет конкурентную ситуацию на рынке. Ко всему этому добавляются еще и неблагоприятные погодные условия, наводнения, пожары, уничтожающие урожай.
"Мы собрались здесь сегодня, чтобы выразить протест против европейской системы фермерства. Потому что то, как европейские парламентарии уважают нас или обращаются с нами, - это не то, что должно быть. Фермеры должны делать свою работу с животными, на полях, а не" сидеть целыми днями за столом и просматривать бумаги", — сообщил журналистам один из протестующих фермеров.
Много внимания уделили и вопросу украинских фермеров и дешевого импорта. Венгерский премьер Виктор Орбан во время выступления на митинге осудил европейские власти за "слишком мягкие" правила для украинских аграриев и призвал полностью прекратить сельскохозяйственный импорт из Украины.
Фермеры требуют у европейских лидеров обратить внимание на их проблемы.
Последствия митинга
Протестующие вели себя агрессивно во время митинга. Они разожгли костер перед зданием Европарламента и свергли статую. А один из фермеров даже пытался срубить дерево у входа в здание.
Также они забросали полицейских яйцами, пустыми бутылками, петардами и горящими кусками сена. Правоохранителям пришлось применить против митингующих водометы и слезоточивый газ.
И в результате европейское правительство таки пошло навстречу фермерам. Еврокомиссия предложила ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и освободить фермеров до 2024 года от обязательства держать 4% своих земель под посевом, продолжая при этом получать субсидии ЕС.
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