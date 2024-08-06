Керівник угорської нафтогазової компанії MOL заявив, що не бачить необхідності відмовляти від нафти із РФ

Жолт Гернаді. Фото: Reuters

Угорська нафтогазова компанія MOL не вважає за потрібне відмовлятися від поставок російської нафти. На думку очільника голови підприємства, компанія мала сама вирішувати, де закупати пальне.

Як повідомляє Reuters, таку заяву в п'ятницю, 2 серпня, зробив генеральний директор групи MOL Жолт Гернаді.

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Після початку повномасштабного вторгнення державам-членам ЄС заборонено імпортувати нафту з Росії. Виняток становлять лише Угорщина, Словаччина та Чехія. Ці країни можуть використовувати російську нафту, доки не знайдуть альтернативні маршрути та постачання.

Наразі Угорщина щорічно отримує 2 мільйони метричних тонн нафти від російської групи, що становить близько третини її загального імпорту нафти. До заводів MOL в Угорщині та Словаччині йде гілка нафтопроводу "Дружба".

"А чому ми повинні відмовлятися від російської нафти? Якби ми вирішили припинити постачання (російської нафти) з "Дружби"... В Угорщини залишився б тільки один маршрут постачання (Андріатичний трубопровід). Що краще? Два чи один? Що дає більшу безпеку (постачання)?" — запитав Жолт Гернаді аудиторію під час дискусії в місті Естергом на півночі Угорщини