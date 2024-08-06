Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Угорська нафтогазова компанія не бачить підстав для відмови від російської нафти arrow

Угорська нафтогазова компанія не бачить підстав для відмови від російської нафти

6 серпня 2024 05:21
Чекарьова Марія - редактор
Керівник угорської нафтогазової компанії MOL заявив, що не бачить необхідності відмовляти від нафти із РФ
Жолт Гернаді. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

Угорська нафтогазова компанія MOL не вважає за потрібне відмовлятися від поставок російської нафти. На думку очільника голови підприємства, компанія мала сама вирішувати, де закупати пальне.

Як повідомляє Reuters, таку заяву в п'ятницю, 2 серпня, зробив генеральний директор групи MOL Жолт Гернаді.

Читайте також:

Що в MOL думають щодо відмови від російської нафти

Після початку повномасштабного вторгнення державам-членам ЄС заборонено імпортувати нафту з Росії. Виняток становлять лише Угорщина, Словаччина та Чехія. Ці країни можуть використовувати російську нафту, доки не знайдуть альтернативні маршрути та постачання.

Наразі Угорщина щорічно отримує 2 мільйони метричних тонн нафти від російської групи, що становить близько третини її загального імпорту нафти. До заводів MOL в Угорщині та Словаччині йде гілка нафтопроводу "Дружба".

"А чому ми повинні відмовлятися від російської нафти? Якби ми вирішили припинити постачання (російської нафти) з "Дружби"... В Угорщини залишився б тільки один маршрут постачання (Андріатичний трубопровід). Що краще? Два чи один? Що дає більшу безпеку (постачання)?" — запитав Жолт Гернаді аудиторію під час дискусії в місті Естергом на півночі Угорщини

Також важливі новини дня по темі:

Угорщина Роснафта нафта імпорт війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Бійці скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку — деталі енергопрограми

05:50 Олімпіада-2024 — швед Дюплантіс здобув золото побивши власний світовий рекорд зі стрибків

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

05:27 Будьте обачними на вулиці — синоптики застерегли одеситів щодо погоди сьогодні

05:21 Угорська нафтогазова компанія не бачить підстав для відмови від російської нафти

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

04:30 Повістка на ВЛК під час оформлення відстрочки — чи законно це

04:30 Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"

02:49 Україна хоче ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро — що відомо

02:26 Військовозобов'язаний без звання — що робити

06:01 Бійці скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку — деталі енергопрограми

05:50 Олімпіада-2024 — швед Дюплантіс здобув золото побивши власний світовий рекорд зі стрибків

05:27 Будьте обачними на вулиці — синоптики застерегли одеситів щодо погоди сьогодні

05:21 Угорська нафтогазова компанія не бачить підстав для відмови від російської нафти

04:30 Повістка на ВЛК під час оформлення відстрочки — чи законно це

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

04:30 Деякі області накриє сильними дощами — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, що готові до бойових дій — кого запрошують до полку "Азов"

02:49 Україна хоче ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 млн євро — що відомо

02:26 Військовозобов'язаний без звання — що робити

02:15 Перемоги спортсменів десятого дня Олімпіади-2024 — який вигляд має медальний залік

Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі