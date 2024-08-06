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Венгерская нефтегазовая компания не видит оснований для отказа от российской нефти

6 августа 2024 05:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Руководитель венгерской нефтегазовой компании MOL заявил, что не видит необходимости отказываться от нефти из РФ
Жолт Гернади. Фото: Reuters
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Венгерская нефтегазовая компания MOL не считает нужным отказываться от поставок российской нефти. По мнению руководителя предприятия, компания должна сама решать, где закупать горючее.

Как сообщает Reuters, такое заявление в пятницу, 2 августа, сделал генеральный директор группы MOL Жолт Гернади.

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После начала полномасштабного вторжения государствам-членам ЕС запрещено импортировать нефть из России. Исключение составляют только Венгрия, Словакия и Чехия. Эти страны могут использовать российскую нефть, пока не найдут альтернативные маршруты и поставки.

На данный момент Венгрия ежегодно получает 2 миллиона метрических тонн нефти от российской группы, что составляет около трети ее общего импорта нефти. К заводам MOL в Венгрии и Словакии идет ветвь нефтепровода "Дружба".

"А почему мы должны отказываться от российской нефти? Если бы мы решили прекратить поставки (российской нефти) из "Дружбы"... В Венгрии остался бы только один маршрут поставки (Андриатический трубопровод). Что лучше? Два или один? Что дает большую безопасность" (поставку)?" — спросил Жолт Гернади аудиторию во время дискуссии в городе Эстергом на севере Венгрии.

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