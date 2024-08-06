Руководитель венгерской нефтегазовой компании MOL заявил, что не видит необходимости отказываться от нефти из РФ

Жолт Гернади. Фото: Reuters

Венгерская нефтегазовая компания MOL не считает нужным отказываться от поставок российской нефти. По мнению руководителя предприятия, компания должна сама решать, где закупать горючее.

Как сообщает Reuters, такое заявление в пятницу, 2 августа, сделал генеральный директор группы MOL Жолт Гернади.

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После начала полномасштабного вторжения государствам-членам ЕС запрещено импортировать нефть из России. Исключение составляют только Венгрия, Словакия и Чехия. Эти страны могут использовать российскую нефть, пока не найдут альтернативные маршруты и поставки.

На данный момент Венгрия ежегодно получает 2 миллиона метрических тонн нефти от российской группы, что составляет около трети ее общего импорта нефти. К заводам MOL в Венгрии и Словакии идет ветвь нефтепровода "Дружба".

"А почему мы должны отказываться от российской нефти? Если бы мы решили прекратить поставки (российской нефти) из "Дружбы"... В Венгрии остался бы только один маршрут поставки (Андриатический трубопровод). Что лучше? Два или один? Что дает большую безопасность" (поставку)?" — спросил Жолт Гернади аудиторию во время дискуссии в городе Эстергом на севере Венгрии.