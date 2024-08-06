Руководитель венгерской нефтегазовой компании MOL заявил, что не видит необходимости отказываться от нефти из РФ

Венгерская нефтегазовая компания не видит оснований для отказа от российской нефти
Венгерская нефтегазовая компания MOL не считает нужным отказываться от поставок российской нефти. По мнению руководителя предприятия, компания должна сама решать, где закупать горючее.
Как сообщает Reuters, такое заявление в пятницу, 2 августа, сделал генеральный директор группы MOL Жолт Гернади.
Что в MOL думают об отказе от российской нефти
После начала полномасштабного вторжения государствам-членам ЕС запрещено импортировать нефть из России. Исключение составляют только Венгрия, Словакия и Чехия. Эти страны могут использовать российскую нефть, пока не найдут альтернативные маршруты и поставки.
На данный момент Венгрия ежегодно получает 2 миллиона метрических тонн нефти от российской группы, что составляет около трети ее общего импорта нефти. К заводам MOL в Венгрии и Словакии идет ветвь нефтепровода "Дружба".
"А почему мы должны отказываться от российской нефти? Если бы мы решили прекратить поставки (российской нефти) из "Дружбы"... В Венгрии остался бы только один маршрут поставки (Андриатический трубопровод). Что лучше? Два или один? Что дает большую безопасность" (поставку)?" — спросил Жолт Гернади аудиторию во время дискуссии в городе Эстергом на севере Венгрии.
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