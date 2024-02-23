Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці війни в Україні, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Global Look Press

Угорщина заблокувала спільну заяву Європейського Союзу до другої річниці війни в Україні. Будапешт висловив незгоду з деякими формулюваннями у тексті.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соціальній мережі Х у п'ятницю, 23 лютого.

Спільна заява Євросоюзу

Замість колективної заяви від усіх країн ЄС буде опубліковано заяву, підписану керівниками Єврокомісії, Ради ЄС та Європейського парламенту.

"Зараз Угорщина блокує спільну заяву ЄС у зв'язку з другою річницею масштабного вторгнення Росії в Україну", — написав Йозвяк.

Для публікації заяви від імені ЄС потрібна одностайна згода всіх 27 членів. Будапешт відмовився підтримати запропонований документ, не надавши пояснень щодо свого рішення.

Проте, за неофіційними даними одного з дипломатів, запропоноване формулювання було "надто суворим для них".

Повідомлення Рікарда Йозвяка. Фото: скриншот

Не перше блокування документів

Раніше Угорщина вже блокувала низку заяв, призначених для військових операцій Ізраїлю проти ХАМАСу, а також наклала вето на документи, які критикують Китай, Росію або Азербайджан за війну з Вірменією.

Сьогодні уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України закликав сторони сісти за стіл переговорів. При цьому в заяві не було згадано країну-агресора.

Нагадаємо, Євросоюз прийняв 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Раніше Угорщина блокувала цей пакет санкцій.

Раніше Рада Європейського Союзу погодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження продовжаться до 31 липня 2024 року.