Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці війни в Україні, — ЗМІ arrow

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці війни в Україні, — ЗМІ

23 лютого 2024 16:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці війни в Україні, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Угорщина заблокувала спільну заяву Європейського Союзу до другої річниці війни в Україні. Будапешт висловив незгоду з деякими формулюваннями у тексті.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соціальній мережі Х у п'ятницю, 23 лютого.

Спільна заява Євросоюзу

Замість колективної заяви від усіх країн ЄС буде опубліковано заяву, підписану керівниками Єврокомісії, Ради ЄС та Європейського парламенту.

"Зараз Угорщина блокує спільну заяву ЄС у зв'язку з другою річницею масштабного вторгнення Росії в Україну", — написав Йозвяк.

Для публікації заяви від імені ЄС потрібна одностайна згода всіх 27 членів. Будапешт відмовився підтримати запропонований документ, не надавши пояснень щодо свого рішення.

Проте, за неофіційними даними одного з дипломатів, запропоноване формулювання було "надто суворим для них".

Угорщина
Повідомлення Рікарда Йозвяка. Фото: скриншот

Не перше блокування документів

Раніше Угорщина вже блокувала низку заяв, призначених для військових операцій Ізраїлю проти ХАМАСу, а також наклала вето на документи, які критикують Китай, Росію або Азербайджан за війну з Вірменією.

Сьогодні уряд Угорщини до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ проти України закликав сторони сісти за стіл переговорів. При цьому в заяві не було згадано країну-агресора.

Нагадаємо, Євросоюз прийняв 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Раніше Угорщина блокувала цей пакет санкцій.

Раніше Рада Європейського Союзу погодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження продовжаться до 31 липня 2024 року.

Європейський союз
Угорщина
Україна
політики
документи
війна в Україні
вето
2 роки війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі