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Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине, — СМИ

23 февраля 2024 16:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине, — СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Венгрия заблокировала совместное заявление Европейского Союза ко второй годовщине войны в Украине. Будапешт выразил несогласие с некоторыми формулировками в тексте.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в социальной сети Х в пятницу, 23 февраля.

Совместное заявление Евросоюза

Вместо коллективного заявления от всех стран ЕС будет опубликовано заявление, подписанное руководителями Еврокомиссии, Совета ЕС и Европейского парламента.

"Сейчас Венгрия блокирует совместного заявления ЕС в связи с второй годовщиной масштабного вторжения России в Украину", — написал Йозвяк.

Для публикации заявления от имени ЕС требуется единогласное согласие всех 27 членов. Будапешт отказался поддержать предложенный документ, не предоставив объяснений своего решения.

Однако, по неофициальным данным одного из дипломатов, предложенная формулировка была "слишком строгой для них".

Венгрия
Сообщение Рикарда Йозвяка. Фото: скриншот

Не первое блокирование документов

Ранее Венгрия уже блокировала ряд заявлений, предназначенных для военных операциях Израиля против ХАМАСа, а также наложила вето на документы, критикующие Китай, Россию, или Азербайджан за войну с Арменией.

Сегодня правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ против Украины призвало стороны сесть за стол переговоров. При этом, в заявлении не была упомянута страна-агрессора.

Напомним, Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России. Ограничительные меры ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. Ранее Венгрия блокировала этот пакет санкций.

Ранее Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения продлятся до 31 июля 2024 года.

Европейский союз
Венгрия
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