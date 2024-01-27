Угорщина відмовилася засудити постачання Північною Кореєю ракет для Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Офіційний Будапешт не засудив постачання Північною Кореєю зброї для Росії, щоб та мала змогу вести війну проти України. Раніше з таким осудом виступили інші країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє West Observer.

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Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС країни Петера Штарая, чому уряд не країни приєднався до спільної заяви партенрів по ЄС із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.

Крім того, Унгар підкреслив, що позиція офіційного Будапешта виглядає дивно, оскільки країна офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".

"Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", — відповів на це Штарай.

Позиція Словаччини

Варто зазначити, що таку саму позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар.

Він пояснив відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї тим, що нема належних доказів, що КНДР постачала ракети росіянам.

Раніше ми повідомляли, що уряд працює над організацією візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України. Ця поїздка стане першою за останні майже 15 років.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто отримував смертельні погрози. Це сталося на тлі майбутнього запланованого візиту до України.