Венгрия отказалась осудить передачу Северной Кореей ракет для России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Официальный Будапешт не осудил снабжение Северной Кореей оружия для России, чтобы та имела возможность вести войну против Украины. Ранее с таким осуждением выступили другие страны Европейского союза.

Об этом сообщает West Observer.

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Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиционных сил Мартон Томпош и Петер Унгар спросили у представителя МИД страны Петера Штарая, почему правительство страны не присоединилось к совместному заявлению партенров по ЕС с осуждением поставок северокорейских баллистических ракет России.

Кроме того, Унгар подчеркнул, что позиция официального Будапешта выглядит странно, поскольку страна официально "категорически против каких-либо поставок оружия в российско-украинской войне".

"Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность содержащихся в заявлении утверждений", — ответил на это Штарай.

Позиция Словакии

Стоит отметить, что такую же позицию озвучил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Он объяснил отказ своей страны поддержать заявление с осуждением действий Северной Кореи тем, что нет доказательств, что КНДР поставляла ракеты россиянам.

Ранее мы сообщали, что правительство работает над организацией визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину. Эта поездка станет первой за последние почти 15 лет.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.