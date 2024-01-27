Венгрия отказалась осудить передачу Северной Кореей ракет для России
Официальный Будапешт не осудил снабжение Северной Кореей оружия для России, чтобы та имела возможность вести войну против Украины. Ранее с таким осуждением выступили другие страны Европейского союза.
Об этом сообщает West Observer.
Венгрия не осудила КНДР
Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиционных сил Мартон Томпош и Петер Унгар спросили у представителя МИД страны Петера Штарая, почему правительство страны не присоединилось к совместному заявлению партенров по ЕС с осуждением поставок северокорейских баллистических ракет России.
Кроме того, Унгар подчеркнул, что позиция официального Будапешта выглядит странно, поскольку страна официально "категорически против каких-либо поставок оружия в российско-украинской войне".
"Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность содержащихся в заявлении утверждений", — ответил на это Штарай.
Позиция Словакии
Стоит отметить, что такую же позицию озвучил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Он объяснил отказ своей страны поддержать заявление с осуждением действий Северной Кореи тем, что нет доказательств, что КНДР поставляла ракеты россиянам.
Ранее мы сообщали, что правительство работает над организацией визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину. Эта поездка станет первой за последние почти 15 лет.
Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто получал смертельные угрозы. Это произошло на фоне предстоящего запланированного визита в Украину.
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