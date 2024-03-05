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Угорщина схвалила вступ Швеції до НАТО

5 березня 2024 18:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Угорщина схвалила вступ Швеції до НАТО
Новий президент Угорщини Томаш Шуйок. Фото: index.hu
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Новообраний президент Угорщини Томаш Шуйок у перший же день свого президентства підписав документ про ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Шуйок оформив рішення Національних зборів Угорщини від 26 лютого 2024 року, які підтримали приєднання Швеції до НАТО.

Про це повідомила пресслужба угорського президента у вівторок, 5 березня.

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Ратифікація вступу Швеції до НАТО

"Сьогодні президент Томаш Шуйок підписав рішення Національного парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО", — повідомили у пресслужбі.

Рішення про вступ Швеції до НАТО було ухвалено угорським парламентом 26 лютого, поклавши край тривалим затримкам з боку Будапешта. Також на таке рішення вплинув візит шведського прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона, під час якого було підписано угоду про військові постачання між двома країнами.

Кабінет міністрів Угорщини під керівництвом Віктора Орбана зазнав тиску з боку партнерів по НАТО, які наполягали на якнайшвидшому схваленні вступу Швеції до Альянсу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав вступ Швеції до НАТО. Принаймні, у цьому він запевнив генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Тим часом Швеція має намір надіслати Україні рекордний пакет оборонної допомоги загальною вартістю близько 700 мільйонів доларів.

НАТО
Угорщина
Швеція
політики
угода

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