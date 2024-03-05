Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО

Новый президент Венгрии Томаш Шуйок. Фото: index.hu

Новоизбранный президент Венгрии Томаш Шуйок в первый же день своего президентства подписал документ о ратификации вступления Швеции в НАТО. Шуйок оформил решение Национального собрания Венгрии от 26 февраля 2024 года, поддержавшего присоединение Швеции к НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба венгерского президента во вторник, 5 марта.

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Ратификация вступления Швеции в НАТО

"Сегодня президент Томаш Шуйок подписал решение Национального парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", — сообщили в пресс-службе.

Решение о вступлении Швеции в НАТО было принято венгерским парламентом 26 февраля, положив конец продолжительным задержкам со стороны Будапешта. Также на такое решение повлиял визит шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона, в ходе которого было подписано соглашение о военных поставках между двумя странами.

Кабинет министров Венгрии под руководством Виктора Орбана подвергся давлению со стороны партнеров по НАТО, которые настаивали на скорейшем одобрении вступления Швеции в Альянс.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО. По крайней мере в этом он заверил генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Тем временем, Швеция намерена прислать Украине рекордный пакет оборонной помощи общей стоимостью около 700 миллионов долларов.